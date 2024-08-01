Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 1 серпня та медальний залік

Стрілець Сергій Куліш приніс Україні другу медаль в Парижі. Він фінішував другим у змаганні з пневматичною гвинтівкою. Українець лише трохи відстав від китайського атлета Лю Юйкуня в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней.

Американка Сімона Байлз стала 6-разовою олімпійською чемпіонкою. Цього разу вона виграла індивідуальні змагання з багатоборства. Титулована спортивна гімнастка з великим запасом випередила суперниць на чолі з бразилійкою Ребекою Андраде.

Саммер Макінтош із Канади виграла заплив на 200 м батерфляєм. Плавчиня подолала дистанцію за 2:03.03 хвилини. Такий результат дозволив чемпіонці оновити олімпійський рекорд у дисципліні та вибороти другу золоту нагороду цьогоріч.

Американська плавчиня Кейт Дугласс здобула "золото" на 200-метрівці брасом. Нова олімпійська чемпіонка встановила національний рекорд, залишивши позаду Татяну Сміт (ПАР) і нідерландку Тес Схаутен. На Іграх в Токіо представниця США взяла бронзову медаль.

Збірна Австралії виграла жіночу естафету 4x200 м вільним стилем. Четвірка Моллі О'Каллаган, Лані Паллістер, Бріани Тросселл, Аріарне Тітмус ще й оновила олімпійський рекорд. Доповнили подіум США та Китай.

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Китай залишився лідером загального заліку команд. Спортсмени з Піднебесної завоювали 24 олімпійські нагороди, зокрема 11 золотих медалей. Збірна США злетіла на другу сходинку, а на третій позиції опинилися господарі змагань.