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Олімпійські ігри-2024: підсумки дня 1 серпня та медальний залік

Фото: Шестиразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз (x.com/gymnastics)
Автор: Антон Федорців

Шостий змагальний день літньої Олімпіади в столиці Франції добіг кінця. Україна поповнила колекцію нагород срібною медаллю.

Короткі підсумки дня і становище команд у медальному заліку – в новині РБК-Україна.

Стрілець Сергій Куліш приніс Україні другу медаль в Парижі. Він фінішував другим у змаганні з пневматичною гвинтівкою. Українець лише трохи відстав від китайського атлета Лю Юйкуня в стрільбі з трьох позицій на відстані 50 м від мішеней.

Американка Сімона Байлз стала 6-разовою олімпійською чемпіонкою. Цього разу вона виграла індивідуальні змагання з багатоборства. Титулована спортивна гімнастка з великим запасом випередила суперниць на чолі з бразилійкою Ребекою Андраде.

Саммер Макінтош із Канади виграла заплив на 200 м батерфляєм. Плавчиня подолала дистанцію за 2:03.03 хвилини. Такий результат дозволив чемпіонці оновити олімпійський рекорд у дисципліні та вибороти другу золоту нагороду цьогоріч.

Американська плавчиня Кейт Дугласс здобула "золото" на 200-метрівці брасом. Нова олімпійська чемпіонка встановила національний рекорд, залишивши позаду Татяну Сміт (ПАР) і нідерландку Тес Схаутен. На Іграх в Токіо представниця США взяла бронзову медаль.

Збірна Австралії виграла жіночу естафету 4x200 м вільним стилем. Четвірка Моллі О'Каллаган, Лані Паллістер, Бріани Тросселл, Аріарне Тітмус ще й оновила олімпійський рекорд. Доповнили подіум США та Китай.

Інші фінали одним рядком

  • еквадорець Браян Даніель Пінтадо виграв змагання в спортивній ходьбі на 20 км

  • Ян Цзяюй з Китаю тріумфувала в жіночих змаганнях зі спортивної ходьби

  • збірна Нової Зеландії перемогла в змаганнях парних двійок в академічному веслуванні

  • Румунія виграла заплив парних двійок серед чоловіків

  • нідерландська команда здобула "золото" в змаганні четвірок в академічному веслуванні

  • чоловіча збірна США виграла веслувальний турнір четвірок

  • азербайджанець Зелим Коцоєв виборов золоту медаль в дзюдо (до 100 кг)

  • італійська дзюдоїстка Аліче Белланді перемогла у ваговій категорії до 78 кг

  • Джованні ді Дженнаро з Італії виграв веслувальний слалом на каяках

  • збірна США з фехтування тріумфувала в командному турнірі з рапіри

  • угорець Хуберт Кош переміг у 200-метрівці на спині

 

 

Китай залишився лідером загального заліку команд. Спортсмени з Піднебесної завоювали 24 олімпійські нагороди, зокрема 11 золотих медалей. Збірна США злетіла на другу сходинку, а на третій позиції опинилися господарі змагань.

До слова, раніше пригадали шлях бібоя Семенихіна на Олімпійські ігри.

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Олімпіада 2024