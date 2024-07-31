Олімпійські ігри-2024: Китай прогнозовано тріумфував у стрибках у воду

Дует китаянок захопив лідерство з першої спроби. Надалі вони лише нарощували перевагу над іншими сімома парами.

Чень з Цюань найкраще виступили в четвертому стрибку, набравши 85.44 балів. У підсумку представниці Китаю на понад 40 пунктів випередили Чо Дзінь Мі та Кім Мі Ре з Північної Кореї. Доповнили подіум британки Андреа Спендоліні-Сірікс і Лоїс Тулсон.

Кольори України в дисципліні захищали Ксенія Байло та Софія Лискун. Українські синхроністки непогано розпочали та навіть претендували на медалі після другого стрибка (3-тє місце). Однак, наступні спроби були гіршими та відправили дует на 7-ме підсумкове місце.

Олімпіада-2024, стрибки у воду, синхрон, платформа 10 м, жінки:

Чень/Цюань (Китай) – 359.10 балів Чо/Кім (КНДР) – 315.90 Спендоліні-Сірікс/Тулсон (Сполучене Королівство) – 304.38

...7. Байло/Лискун (Україна) – 285.00

Раніше китайський дует у складі Ляня Цзюньцзє та Янга Хао не мав рівних у стрибках у воду з 10-метрової вишки. Представники КНР ззовні легко випередили британців Томаса Дейлі та Ноа Вільямса з канадськими синхроністами Райланом Вінсом і Нейтаном Шомбором Марреєм.