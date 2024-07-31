RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийские игры-2024: Китай прогнозируемо триумфовал в прыжках в воду

Фото: Чэнь Юйси и Цюань Хунчань принесло Китаю очередное "золото" (english.news.cn)
Автор: Антон Федорцив

Китайские синхронистки Чэнь Юйси и Цюань Хунчань не имели равных в олимпийских соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой платформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Дуэт китаянок захватил лидерство с первой попытки. В дальнейшем они лишь наращивали превосходство над другими семью парами.

Чэнь с Цюань лучше всего выступили в четвертом прыжке, набрав 85.44 балла. В итоге представительницы Китая на 40+ пунктов опередили Чо Дзинь Ми и Ким Ми Ре из Северной Кореи. Дополнили подиум британки Андреа Спендолини-Сирикс и Лоис Тулсон.

Цвета Украины в дисциплине защищали Ксения Байло и София Лискун. Украинские синхронистки неплохо начали и даже претендовали на медали после второго прыжка (3-е место). Однако, последующие попытки были хуже и отправили дуэт на 7-е итоговое место.

Олимпиада-2024, прыжки в воду, синхрон, платформа 10 м, женщины:

  1. Чэнь/Цюань (Китай) – 359.10 баллов
  2. Чо/Ким (КНДР) – 315.90
  3. Спендолини-Сирикс/Тулсон (Соединенное Королевство) – 304.38

...7. Байло/Лискун (Украина) – 285.00

 

Ранее китайский дуэт в составе Ляня Цзюньцзе и Янга Хао не имел равных в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Представители КНР внешне легко опередили британцев Томаса Дейли и Ноа Уильямса с канадскими синхронистами Райланом Уинсом и Натана Шомбором Марреем.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024