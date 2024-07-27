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Олімпійські ігри-2024: Франція вперше в історії виграла турнір регбі-7

Фото: Французька команда завоювала золоті медалі (x.com/SVNSSeries)
Автор: Антон Федорців

Збірна Франції перемогла олімпійську команду Фіджі у фіналі регбійного турніру Олімпіади в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, регбі-7, фінал

Франція – Фіджі – 28:7 (7:7, 21:0)

 

 

"Триколірні" здолали визнаних фаворитів змагань. Цьогорічні Ігри стали третіми з регбі-7 у програмі. На попередніх двох тріумфувала якраз фіджійська збірна. Більше того, океанійці досі не мали жодної поразки.

Однак, французька збірна стараннями Джастіна та Реббаджа в першій половині, а також Грандідьє, Ріви, Дюпона та Баррака – після перерви, першою перемогла Фіджі. Старань Талаколо та Теби виявилося замало для загального успіху дворазових олімпійських чемпіонів.

"Золото" стало першим для Франції на домашніх Іграх. Бронзовим призером Олімпіади-2024 у регбі-7 стала збірна Південно-Африканської Республіки. ПАР у втішному фіналі розібралася з олімпійською командою Австралії (26:19).

Олімпіада-2024, регбі-7, фінальний залік команд:

  1. Франція
  2. Фіджі
  3. ПАР

До слова, раніше футбольна збірна України перемогла Марокко в групі Олімпійських ігор.

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ФранціяОлімпіада 2024