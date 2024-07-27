Олимпийские игры-2024: Франция впервые в истории выиграла турнир регби-7

Олимпиада-2024, регби-7, финал

Франция – Фиджи – 28:7 (7:7, 21:0)

"Трехцветные" одолели признанных фаворитов соревнований. Игры этого года стали третьими с регби-7 в программе. На предыдущих двух триумфовала как раз фиджийская сборная. Более того, океанийцы до сих пор не имели ни одного поражения.

Однако, французская сборная стараниями Джастина и Реббаджа в первой половине, а также Грандидье, Ривы, Дюпона и Баррака – после перерыва первой победила Фиджи. Стараний Талаколо и Тебы оказалось маловато для общего успеха двукратных олимпийских чемпионов.

"Золото" стало первым для Франции на домашних Играх. Бронзовым призером Олимпиады-2024 в регби-7 стала сборная Южно-Африканской Республики. ЮАР в утешительном финале разобралась с олимпийской командой Австралии (26:19).

Олимпиада-2024, регби-7, финальный зачет команд: