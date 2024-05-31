Олімпійська збірна України їде в Тулон. Ротань покаже команду в головній вітрині талантів

Тулонський турнір уперше провели в 1967 році, а з 1974-го він став щорічним. Упродовж тривалого часу змагання офіційно іменувалися Міжнародним фестивалем майбутніх чемпіонів у Тулоні та департаменті Вар. Після смерті засновника турніру – Моріса Ревелло – вісім років тому форум перейменували на його честь.

До появи розширених баз скаутингу Тулонський турнір традиційно відкривав для світу майбутніх зірок. У різні роки найкращими бомбардирами та MVP змагань ставали майбутній володар "Золотого м'яча" Жан-П'єр Папен, легенди англійської Прем'єр-ліги Давід Жинола та Алан Ширер, знамениті португальці Руй Кошта і Нуну Гомеш, чемпіон світу та Європи Тьєррі Анрі та багато інших. Навіть в епоху соцмереж нові імена продовжили гучно заявляти про себе.

Тепер настав час засяяти в головній футбольній "вітрині" для українських талантів. Олімпійська збірна України гратиме в містечках Вітроль, Обань і Фос-сюр-Мер. Та слідкуватимуть за їхніми виступами по всій планеті.

Фото: Руслан Ротань веде "синьо-жовтих" на Олімпійські ігри-2024 (Getty Images)

Де дивитися матчі олімпійської збірної України на Турнірі Моріса Ревелло

Усі поєдинки олімпійської команди на території України наживо покаже Youth Football Arena. Безкоштовні трансляції будуть доступні в окремому поп-ап-каналі платформи youthfootarena.tv.

Склад олімпійської збірної України на Турнір Моріса Ревелло

Тренерський штаб "синьо-жовтих" викликав на тренувальний збір і турнір 27 виконавців. Ще сім футболістів потрапили в резервний список. Утім, Ротаню майже відразу довелося вносити кадрові корективи.

Львівський "Рух" відмовився відпустити до лав олімпійської збірної п'ятірку викликаних. Оборонці Олексій Сич, Роман Дідик, Богдан Слюбик, Віталій Роман і вінгер Ілля Квасниця пропустять Тулон-2024 через задавнені травми та загальному втому після важкого сезону на клубному рівні. Отже, "жовто-чорних" на французькій землі представлятиме лише хавбек Олег Федор.

Утім, зірок вистачатиме і без них. Наприклад, в обоймі Ротаня основні в лавах київського "Динамо" оборонці Костянтин Вівчаренко й Тарас Михавко, півзахисники "Дніпра-1" Валентин Рубчинський та Олег Очеретько, форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан і, звісно, хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Довикликали ж центрбека польської "Пущі" Романа Якубу та 17-річного таланта харківського "Металіста" Геннадія Синчука.

Попередній склад олімпійської збірної України на Турнір Моріса Ревелло:

Воротарі: Нещерет, Фесюн, Єрмаков

Захисники: Вівчаренко, Михавко, Батагов, Мартинюк, Скорко, Сич, Дідик, Слюбик, Роман, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Желізко, Хлань, Кучерявий, Рубчинський, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сігеєв, Федор, Квасниця, Брагару

Нападники: Краснопір, Сікан

Резерв: Кінарейкін, Нестеренко, Смоляков, Дячук, Пономаренко, Шулянський, Кухаревич

Суперники збірної України на Турнірі Моріса Ревелло

Команда Ротаня за тиждень проведе чотири матчі групового етапу. Суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із цих команд лише українці та японці завоювали олімпійські ліцензії. Більше того, в березні вони зустрілися в спарингу на Далекому Сході. "Сині самураї" відсвяткували перемогу завдяки голам Кейна Сато та Сатосі Танаки.

До паралельної групи змагань потрапили збірні Франції, Саудівської Аравії, Республіки Корея, Кот-д'Івуару та Мексики. По дві найкращі команди квінтетів опиняться в півфіналі змагань. Натомість треті, четверті та п'яті збірні розіграють 5-те, 7-ме та 9-те місця. Невдахи ж півфіналів розіграють бронзові нагороди турніру. Фінал зіграють 16 червня.

Список матчів олімпійської збірної України на Турнірі Моріса Ревелло: