Олимпийская сборная Украины едет в Тулон. Ротань покажет команду в главной витрине талантов

Тулонский турнир впервые провели в 1967 году, а с 1974-го он стал ежегодным. В течение длительного времени соревнования официально именовались Международным фестивалем будущих чемпионов в Тулоне и департаменте Вар. После смерти основателя турнира – Мориса Ревелло – восемь лет назад форум переименовали в его честь.

До появления расширенных баз скаутинга Тулонский турнир традиционно открывал миру будущих звезд. В разные годы лучшими бомбардирами и MVP соревнований становились будущий обладатель "Золотого мяча" Жан-Пьер Папен, легенды английской Премьер-лиги Давид Жинола и Алан Ширер, знаменитые португальцы Руй Кошта и Нуну Гомеш, чемпион мира и Европы Тьерри Анри и многие другие. Даже в эпоху соцсетей новые имена продолжили громко заявлять о себе.

Теперь настала пора засиять в главной футбольной "витрине" для украинских талантов. Олимпийская сборная Украины будет играть в городках Витроль, Обань и Фос-сюр-Мер. Но следить за их выступлениями по всей планете.

Фото: Руслан Ротань ведет "сине-желтых" на Олимпийские игры-2024 (Getty Images)

Где смотреть матчи олимпийской сборной Украины на Турнире Мориса Ревелло

Все поединки олимпийской команды на территории Украины в прямом эфире покажет Youth Football Arena. Бесплатные трансляции будут доступны в отдельном поп-ап-канале платформы youthfootarena.tv.

Состав олимпийской сборной Украины на Турнир Мориса Ревелло

Тренерский штаб "сине-желтых" вызвал на тренировочный сбор и турнир 27 исполнителей. Еще семь футболистов попали в резервный перечень. Впрочем, Ротаню почти сразу пришлось вносить кадровые коррективы.

Львовский "Рух" отказался отпустить в ряды олимпийской сборной пятерку вызванных. Защитники Алексей Сыч, Роман Дидык, Богдан Слюбик, Виталий Роман и вингер Илья Квасница пропустят Тулон-2024 из-за старых травм и общей усталости после тяжелого сезона на клубном уровне. Следовательно, "желто-черных" на французской земле будет представлять только хавбек Олег Федор.

Впрочем, звезд будет хватать и без них. К примеру, в обойме Ротаня основные в рядах киевского "Динамо" защитники Константин Вивчаренко и Тарас Михавко, полузащитники "Днепра-1" Валентин Рубчинский и Олег Очеретько, форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан и, конечно, хавбек английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк. Довызвали же центрбека польской "Пущи" Романа Якубу и 17-летнего таланта харьковского "Металлиста" Геннадия Синчука.

Предварительный состав олимпийской сборной Украины на Турнир Мориса Ревелло:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Ермаков

Защитники: Вивчаренко, Михавко, Батагов, Мартынюк, Скорко, Сыч, Дидык, Слюбик, Роман, Салюк

Полузащитники: Ярмолюк, Желизко, Хлань, Кучерявый, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сигеев, Федор, Квасница, Брагару

Нападающие: Краснопир, Сикан

Резерв: Кинарейкин, Нестеренко, Смоляков, Дячук, Пономаренко, Шулянский, Кухаревич

Соперники сборной Украины на Турнире Мориса Ревелло

Команда Ротаня за неделю проведет четыре матча группового этапа. Соперниками "сине-желтых" станут сборные Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Из этих команд только украинцы и японцы завоевали олимпийские лицензии. Более того, в марте они встретились в спарринге на Дальнем Востоке. "Синие самураи" отпраздновали победу благодаря голам Кейна Сато и Сатоси Танаки.

В параллельную группу соревнований попали сборные Франции, Саудовской Аравии, Республики Корея, Кот-д'Ивуара и Мексики. По две лучшие команды квинтетов окажутся в полуфинале соревнований. А третьи, четвертые и пятые сборные разыграют 5-е, 7-е и 9-е места. Неудачники полуфиналов разыграют бронзовые награды турнира. Финал сыграют 16 июня.

Список матчей олимпийской сборной Украины на Турнире Мориса Ревелло: