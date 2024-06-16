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Олімпійська збірна України тріумфувала на Тулонському турнірі

Фото: "Синьо-жовті" не зазнали жодної поразки впродовж змагань (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-23 здолала молодіжну збірну Кот-д'Івуару в серії пенальті фіналу Турніру Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Турнір Моріса Ревелло, фінал

Україна U-23 – Кот-д'Івуар U-20 – 2:2 (пенальті – 5:4)

Голи: Шостак, 7, Хлань, 31 – Уотро, 45+3, 59

 

"Синьо-жовті" трохи несподівано повели в дебюті зустрічі. Допомогла помилка оборони "слонів". Шостак підхопив м'яч після необачних дій суперника та холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером івуарійців.

На межі ж першої та другої третини поєдинку підопічні Руслана Ротаня подвоїли перевагу. Цього разу спрацювала зв'язка Сікана та Хланя. Нападник донецького "Шахтаря" з оборонцями на спині ввірвався в штрафний Кот-д'Івуару U-20 та відкинув убік на партнера, а вінгер гданської "Лехії" пробив у порожні ворота.

Однак, у складі івуарійської команди знайшовся герой. Нападник французького "Страсбура" Уотро оформив дубль, повернувши молодіжку батьківщини до гри. Він двічі замикав флангові простріли партнерів – із правого та лівого краю відповідно. Зрештою, основний час завершився нічиєю.

У серії пенальті розгорнулася драма. Хлань не реалізував перший же одинадцятиметровий України. Однак, згодом схибив івуарієць Куассі. Вирішальними ж стали шості удари. Спершу Фесюн парирував удар Зогбе, а потім Батагов упевненим пострілом приніс перемогу "синьо-жовтим".

Отже, збірна України U-23 з першої спроби виграла Тулонський турнір. Престижні молодіжні змаганні на французькій землі цьогоріч святкують 50-річний ювілей. "Синьо-жовті" досі ніколи не виступали на Турнірі Моріса Ревелло.

До слова, раніше підготували прев'ю групи E Євро-2024 зі збірними Бельгії, Словаччини, Румунії та України.

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