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Олімпійська збірна України оновила заявку на Тулонський турнір

Салон, П'ятниця 31 травня 2024 17:14
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Олімпійська збірна України оновила заявку на Тулонський турнір Фото: "Синьо-жовті" зустрінуться з олімпійською збірною Японії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб збірної України U-23 на чолі з Русланом Ротанем визначився з остаточним переліком виконавців на Турнір Моріса Ревелло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" взяли на змагання 26 футболістів. У фінальному списку відсутні п'ятеро гравців "Руха", яких львів'яни не відпустили до табору команди через травми та перевтому.

Базовим клубом олімпійської збірної на турнірі стала "Олександрія". Ротань зі свого клубу взяв до Франції воротаря Георгія Єрмакова, оборонців Олександра Мартинюка та Даніла Скорка, а також хавбеків Миколу Михайленка, Кирила Сігеєва та Дениса Шостака. З легіонерів до команди приєдналися півзахисник Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), вінгери Максим Хлань ("Лехія") та Максим Кучерявий ("Сент-Джонстон").

Склад олімпійської збірної України на Турнір Моріса Ревелло:

Воротарі: Нещерет, Фесюн, Єрмаков

Захисники: Михавко, Батагов, Мартинюк, Скорко, Драмбаєв, Павлюк, Крупський, Салюк

Півзахисники: Ярмолюк, Хлань, Кучерявий, Рубчинський, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сігеєв, Шостак, Федор, Брагару, Синчук, Велетень

Нападники: Краснопір, Сікан

Команда Ротаня потрапила до групи B, де суперниками "синьо-жовтих" стануть збірні Індонезії, Італії, Панами та Японії. Дві найкращі команди квінтету вийдуть у півфінал. Натомість третя, четверта та п'ята збірні розіграють 5-те, 7-ме та 9-те місця з невдахами групи A. Перший матч – 4 червня проти Індонезії.

До слова, раніше склали гід по Турніру Моріса Ревелло-2024 за участі олімпійської збірної України.

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