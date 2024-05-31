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Олимпийская сборная Украины обновила заявку на Тулонский турнир

Салон, Пятница 31 мая 2024 17:14
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Олимпийская сборная Украины обновила заявку на Тулонский турнир Фото: "Сине-желтые" встретятся с олимпийской сборной Японии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины U-23 во главе с Русланом Ротанем определился с окончательным перечнем исполнителей на Турнир Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" взяли на соревнования 26 футболистов. В финальном списке отсутствуют пятеро игроков "Руха", которых львовяне не отпустили в лагерь команды из-за травм и переутомления.

Базовым клубом олимпийской сборной на турнире стала "Александрия". Ротань из своего клуба взял во Францию вратаря Георгия Ермакова, защитников Александра Мартынюка и Даниила Скорко, а также хавбеков Николая Михайленко, Кирилла Сигеева и Дениса Шостака. Из легионеров к команде присоединились полузащитник Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), вингеры Максим Хлань ("Лехия") и Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон").

Состав олимпийской сборной Украины на Турнир Мориса Ревелло:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Ермаков

Защитники: Михавко, Батагов, Мартынюк, Скорко, Драмбаев, Павлюк, Крупский, Салюк

Полузащитники: Ярмолюк, Хлань, Кучерявый, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сигеев, Шостак, Федор, Брагару, Синчук, Велетень

Нападающие: Краснопир, Сикан

Команда Ротаня попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" станут сборные Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Две лучшие команды квинтета выйдут в полуфинал. А третья, четвертая и пятая сборные разыграют 5-е, 7-е и 9-е места с неудачниками группы A. Первый матч – 4 июня против Индонезии.

К слову, ранее составили гид по Турниру Мориса Ревелло-2024 с участием олимпийской сборной Украины.

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