Олимпийская сборная Украины обновила заявку на Тулонский турнир
Тренерский штаб сборной Украины U-23 во главе с Русланом Ротанем определился с окончательным перечнем исполнителей на Турнир Мориса Ревелло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
"Сине-желтые" взяли на соревнования 26 футболистов. В финальном списке отсутствуют пятеро игроков "Руха", которых львовяне не отпустили в лагерь команды из-за травм и переутомления.
Базовым клубом олимпийской сборной на турнире стала "Александрия". Ротань из своего клуба взял во Францию вратаря Георгия Ермакова, защитников Александра Мартынюка и Даниила Скорко, а также хавбеков Николая Михайленко, Кирилла Сигеева и Дениса Шостака. Из легионеров к команде присоединились полузащитник Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), вингеры Максим Хлань ("Лехия") и Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон").
Состав олимпийской сборной Украины на Турнир Мориса Ревелло:
Вратари: Нещерет, Фесюн, Ермаков
Защитники: Михавко, Батагов, Мартынюк, Скорко, Драмбаев, Павлюк, Крупский, Салюк
Полузащитники: Ярмолюк, Хлань, Кучерявый, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сигеев, Шостак, Федор, Брагару, Синчук, Велетень
Нападающие: Краснопир, Сикан
Команда Ротаня попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" станут сборные Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Две лучшие команды квинтета выйдут в полуфинал. А третья, четвертая и пятая сборные разыграют 5-е, 7-е и 9-е места с неудачниками группы A. Первый матч – 4 июня против Индонезии.
К слову, ранее составили гид по Турниру Мориса Ревелло-2024 с участием олимпийской сборной Украины.
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