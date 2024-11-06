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Олімпійська чемпіонка стала другою півфіналісткою WTA Finals-2024

Ер-Ріяд, Середа 06 листопада 2024 16:07
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Олімпійська чемпіонка стала другою півфіналісткою WTA Finals-2024 Фото: Чжен Ціньвень продовжить боротьбу за трофей (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Китаянка Чжен Ціньвень перемогла італійську спорстменку Жасмін Паоліні на груповому етапі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA Finals Riyadh, "фіолетова" група

Паоліні – Чжен – 0:2 (1:6, 1:6)

Представниці топ-10 світового рейтингу в очній зустрічі повинні були визначити долю другої путівки в 1/2 фіналу від "фіолетового" квартету. Раніше місце в півфіналі зарезервувала перша ракетка світу Аріна Сабаленко.

З конкуренцією не склалося. Паоліні відкрила рахунок, а далі китайська тенісистка просто зім'яла опонентку. Вона взяла 6 очок поспіль, зокрема три – на подачах італійки, та закрила першу партію усього за 32 хвилини.

За схожим сценарієм промайнув і другий сет. Щоправда, тепер Чжен для перемоги вистачило й двох брейків. У сьомому геймі вона вийшла подавати на поєдинок і з першої спроби реалізувала матчбол. Із двома перемогами в активі китайська тенісистка попрямувала в четвірку найкращих.

Чжен Ціньвень в сезоні-2024

Змагальний рік китаянка розпочала з 14-й позиції класифікації WTA. Вона дійшла до фіналу першого мейджора 2024-го – Australian Open, де поступилася Сабаленко.

Ще до завершення турніру піднялася на 7-ме місце в планетарному рейтингу. Надалі вона не покидала топ-10 табеля про ранги. Головний успіх прийшов до Чжен на Олімпіаді в Парижі, де вона взяла "золото" в боротьбі з хорваткою Векіч. Також тріумфувала на Palermo Open та Pan Pacific Open.

У наступній версії рейтингу WTA підніметься мінімум на 6-те місце. Виступ на Підсумковому турнірі цьогоріч – перший у кар'єрі китайської тенісистки, а торік вона дійшла до фіналу WTA Elite Trophy.

До слова, раніше Людмила Кіченок безславно вилетіла в парному розряді WTA Finals.

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