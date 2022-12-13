Олимпийская чемпионка вернулась в биатлонную сборную Украины

Федерация биатлона Украины заявила на третий этап Кубка мира 2022/23 опытную Юлию Джиму. Она пропустила старт сезона по болезни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал организации .

32-летняя биатлонистка примет участие в третьем этапе сезона в Анси (Франция). На старт гонки в финском Контиолахти и австрийском Хохфильцене она не вышла из-за коронавируса.

В заявке сборной Украины Джима заменит Александра Меркушина. Юниорка дебютировала на взрослом уровне на прошлой неделе, пробежав спринт в Австрии (72-е место). Опытная спортсменка составит компанию Дарьи Блашко, Анне Кривонос, Елене Билосюк и Анастасии Меркушиной.

Во французском Анси этап начнется 16 декабря со спринта. В субботу, 17 декабря, женщины поучаствуют в гонке преследования. Завершится тур массовым стартом в воскресенье.

Сезон 2022/23 в данный момент складывается для украинских биатлонисток неудачно. Зачетные баллы после стартовых гонок Кубка мира набрала только Анастасия Меркушина (12 очков).