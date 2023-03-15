Олімпійська чемпіонка Пекіна в біатлоні вирішила завершити кар'єру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсменки .

34-річна лідерка збірної Німеччини піде з великого спорту після останнього етапу Кубка світу в норвезькому Гольменколлені. Колижня лижниця присвятила біатлону останні 7 років.

"Саме в цьому особливому місці моя довга подорож як біатлоністки та лижниці закінчиться. З нотками ностальгії, звісно. Але передусім і найважливіше, з великою вдячністю за багато красивих та емоційних моментів, які я пережила в обох видах спорту", – розповіла Германн-Вік.

На міжнародному рівні лижних перегонів німецька спортсменка дебютувала в 2009 році. У біатлон вона перейшла перед сезоном 2016/17. Олімпійські нагороди Германн-Вік здобула і в лижах, і в біатлоні.

На Іграх-2014 німкеня виграла "бронзу" в лижній естафеті, а торік здобула "золото" індивідуальної біатлонної гонки та бронзову нагороду в естафеті. Також біатлоністка 9 разів потрапила на подіум чемпіонатів світу, зокрема виборола дві золоті медалі.