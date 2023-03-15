Олимпийская чемпионка Пекина в биатлоне решила завершить карьеру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсменки .

34-летний лидер сборной Германии уйдет из большого спорта после последнего этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене. Бывшая лыжница посвятила биатлону последние 7 лет.

"Именно в этом особом месте мое долгое путешествие как биатлонистки и лыжницы закончится. С нотками ностальгии, конечно. Но прежде всего и самое важное, с большой благодарностью за многие красивые и эмоциональные моменты, которые я пережила в обоих видах спорта", – рассказала Херманн-Вик.

На международном уровне лыжных гонок немецкая спортсменка дебютировала в 2009 году. В биатлон она перешла перед сезоном 2016/17. Олимпийские награды Херманн-Вик завоевала и в лыжах, и в биатлоне.

На Играх-2014 немка выиграла "бронзу" в лыжной эстафете, а в прошлом году завоевала "золото" индивидуальной биатлонной гонки и бронзовую награду в эстафете. Также биатлонистка 9 раз попала на подиум чемпионатов мира, в том числе взяла две золотые медали.