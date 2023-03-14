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Триразова олімпійська чемпіонка в біатлоні анонсувала завершення кар'єри

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Фроланд, Вівторок 14 березня 2023 12:36
Триразова олімпійська чемпіонка в біатлоні анонсувала завершення кар'єри Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу проводить 11-й сезон на дорослому рівні (facebook.com/MarteOlsbuOfficial)
Автор: Антон Федорців

Норвезька біатлоністка Марте Рейселанн-Ольсбу оголосила, що фінальний етап Кубка світу 2022/23 у передмісті Осло стане для неї останнім виступом у професіоналах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

Зіркова скандинавка вирішила піти з великого спорту. Такий крок вона пояснила втратою мотивації та бажанням завершити активні виступи на мажорній ноті.

"Це рішення було ухвалено не вчора. Я давно думала про це та відчувала впродовж усього року. Відчуваю, що мій час настав", – заявила Рейселанн-Ольсбу.

16-19 березня відбудеться дев'ятий етап Кубка світу з біатлону на батьківщині норвежки. Змагання в Гольменколлені пройдуть у трьох дисциплінах – спринті, гонці переслідування і масовому старті. У нинішньому сезоні Рейселанн-Ольсбу виграла дві індивідуальні гонки в чеському Нове Место.

Хто така Марте Рейселанн-Ольсбу

Уродженка норвезького Арендала, дебютувала на рівні Кубка світу в сезоні 2012/13. Набрала 13 залікових очок у дебютній кампанії.

Перші індивідуальні перемоги здобула в сезоні 2018/19. Усього виграла 19 індивідуальних гонок. Зокрема, тріумфувала в двох стартах пекінської Олімпіади (спринт, гонка переслідування). Третє "золото" Ігор-2022 здобула в змішаній естафеті.

За підсумками сезону 2021/22 Рейселанн-Ольсбу виграла "Кришталевий глобус" – приз лідеру загального заліку Кубка світу. За кількістю нагород на чемпіонатах світу цьогоріч вийшла в лідери за всю історію.

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