Олімпійська чемпіонка Лаура Дальмаєр загинула, її тіло знайшли у горах

Що відомо про трагедію

Інформацію про смерть олімпійської чемпіонки та семиразової чемпіонки світу німецьким журналістам підтвердили у команді спортсменки.

Її життя обірвалося внаслідок каменепаду на висоті близько 5700 метрів, під який вона потрапила з колегою. Її партнерці вдалося дістатися до безпечного місця та викликати допомогу. Інцидент стався ще в понеділок, однак офіційне підтвердження з’явилося лише зараз.

Весь цей час тривала рятувальна операція, однак її ускладнювали важкі погодні умови та складність рельєфу. Через темряву у вівторок пошуки довелося тимчасово зупинити.

У середу вранці на місце вирушила спеціальна рятувальна група з чотирьох досвідчених альпіністів - трьох громадян США та одного німця. Однак вже було запізно - тіло Лаури виявили без ознак життя.

Представники місцевої влади повідомили, що вертолітна евакуація була неможливою через небезпечні погодні умови й розріджене повітря на висоті понад 5000 метрів.

За словами пакистанських рятувальників, у горах Каракорум останніми днями панували надзвичайно суворі погодні умови: пориви вітру, нестабільність схилів і зниження температур.

За попередніми даними, Дальмаєр загинула миттєво від отриманих травм. Інші деталі інциденту поки не розголошуються.

Лаура Дальмаєр (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)

Хто така Лаура Дальмаєр

Лаура Дальмаєр увійшла в історію біатлону як одна з найуспішніших німецьких спортсменок.

Лаура Дальмаєр (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)

На Олімпіаді в Пхьончхані 2018 року вона здобула два золота - у спринті та гонці переслідування.

Також у її кар’єрі - сім золотих медалей чемпіонатів світу та перемога в загальному заліку Кубка світу сезону 2016/2017.

Лаура Дальмаєр (фото: instagram.com/terragraphy)

У 2019 році, у віці лише 25 років, вона несподівано завершила професійну кар’єру, пояснивши це фізичним і емоційним виснаженням.

Після спорту Дальмаєр активно займалася гірськими походами та екологічними проєктами. В листопаді минулого року вона встановила швидкісний рекорд при сходженні на гімалайський пік Ама-Даблам у Непалі.