Олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер погибла, ее тело нашли в горах

Что известно о трагедии

Информацию о смерти олимпийской чемпионки и семикратной чемпионки мира немецким журналистам подтвердили в команде спортсменки.

Ее жизнь оборвалась в результате камнепада на высоте около 5700 метров, под который она попала с коллегой. Ее партнерше удалось добраться до безопасного места и вызвать помощь. Инцидент произошел еще в понедельник, однако официальное подтверждение появилось только сейчас.

Все это время продолжалась спасательная операция, однако ее осложняли тяжелые погодные условия и сложность рельефа. Из-за темноты во вторник поиски пришлось временно остановить.

В среду утром на место отправилась специальная спасательная группа из четырех опытных альпинистов - трех граждан США и одного немца. Однако уже было поздно - тело Лауры обнаружили без признаков жизни.

Представители местных властей сообщили, что вертолетная эвакуация была невозможной из-за опасных погодных условий и разреженного воздуха на высоте более 5000 метров.

По словам пакистанских спасателей, в горах Каракорум в последние дни царили чрезвычайно суровые погодные условия: порывы ветра, нестабильность склонов и снижение температур.

По предварительным данным, Дальмайер погибла мгновенно от полученных травм. Другие детали инцидента пока не разглашаются.

Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)

Кто такая Лаура Дальмайер

Лаура Дальмайер вошла в историю биатлона как одна из самых успешных немецких спортсменок.

Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/laura_dahlmeier)

На Олимпиаде в Пхенчхане 2018 года она получила два золота - в спринте и гонке преследования.

Также в ее карьере - семь золотых медалей чемпионатов мира и победа в общем зачете Кубка мира сезона 2016/2017.

Лаура Дальмайер (фото: instagram.com/terragraphy)

В 2019 году, в возрасте всего 25 лет, она неожиданно завершила профессиональную карьеру, объяснив это физическим и эмоциональным истощением.

После спорта Дальмайер активно занималась горными походами и экологическими проектами. В ноябре прошлого года она установила скоростной рекорд при восхождении на гималайский пик Ама-Даблам в Непале