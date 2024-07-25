"Олімпія" – "Полісся": де дивитися і прогноз на дебютний матч Ліги конференцій

Матч "Олімпія" – "Полісся" відбудеться 25 липня в Любляні. Поєдинок прийме стадіон "Стожіце". Старт зустрічі призначений на 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Олімпія" – "Полісся"

Поєдинок у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO. Трансляція буде доступна всім передплатникам сервісу. Переглянути матч можна безкоштовно в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціалізованому поп-ап каналі в розділі "Безкоштовне ТБ".

Прогноз букмекерів на матч "Олімпія" – "Полісся"

Для фахівців букмекерської контори Favbet фаворитом поєдинку стали "дракони". На перемогу словенського колективу заклали коефіцієнт 1,84. Тим часом кеф на ймовірний успіх житомирян склав 4,65. Навіть нічийний підсумок трохи вірогідніший з балом 3,70.

Любителі результативного футболу можуть спробувати вгадати точний рахунок. Наприклад, на нічию 2:2 заклали привабливий коефіцієнт 15,00. Персональні фанати Олексія Гуцуляка розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 19,00.

Орієнтовні склади на матч "Олімпія" – "Полісся"

"Олімпія": Відовшек – Сілва, Ратнік, Мухамедбеговіч, Суалехе – Елшнік, Доффо – Брест, Бултам, Швайцер – Коджіч

"Полісся": Волинець – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Танковський, Таллес – Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко – Будківський

"Олімпія" – історичний гранд Словенії. "Дракони" тріумфували в перших чотирьох сезонах часів незалежності та зі середини 90-х відійшли в тінь. У 2004 році клуб пережив "клінічну смерть", але група ентузіастів відродила команду рік по тому. З тих пір "Олімпія" завоювала 3 чемпіонські титули (2016, 2018, 2023). Попередній сезон люблянці завершили на 3-й сходинці.

Матч-відповідь відбудеться 1 серпня в польському Глівіце. Переможець двоматчевого протистояння в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з невдахою Ліги Європи – тираспольським "Шерифом" або шведським "Ельфсборгом". На цій стадії турніру поєдинки зіграють 8 серпня і 15 серпня.