"Олімпія" – "Полісся": де дивитися і прогноз на дебютний матч Ліги конференцій

Житомирське "Полісся" на виїзді зустрінеться з "Олімпією" зі словенської Любляни в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА 2024/25.
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Олімпія" – "Полісся" відбудеться 25 липня в Любляні. Поєдинок прийме стадіон "Стожіце". Старт зустрічі призначений на 20:00 за київським часом.
Поєдинок у прямому ефірі поєдинок покаже платформа MEGOGO. Трансляція буде доступна всім передплатникам сервісу. Переглянути матч можна безкоштовно в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та на спеціалізованому поп-ап каналі в розділі "Безкоштовне ТБ".
Для фахівців букмекерської контори Favbet фаворитом поєдинку стали "дракони". На перемогу словенського колективу заклали коефіцієнт 1,84. Тим часом кеф на ймовірний успіх житомирян склав 4,65. Навіть нічийний підсумок трохи вірогідніший з балом 3,70.
Любителі результативного футболу можуть спробувати вгадати точний рахунок. Наприклад, на нічию 2:2 заклали привабливий коефіцієнт 15,00. Персональні фанати Олексія Гуцуляка розглянуть варіант зі ставкою на мінімум дубль свого улюбленця з кефом 19,00.
"Олімпія": Відовшек – Сілва, Ратнік, Мухамедбеговіч, Суалехе – Елшнік, Доффо – Брест, Бултам, Швайцер – Коджіч
"Полісся": Волинець – Тейлор, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Танковський, Таллес – Гуцуляк, Мустафаєв, Назаренко – Будківський
"Олімпія" – історичний гранд Словенії. "Дракони" тріумфували в перших чотирьох сезонах часів незалежності та зі середини 90-х відійшли в тінь. У 2004 році клуб пережив "клінічну смерть", але група ентузіастів відродила команду рік по тому. З тих пір "Олімпія" завоювала 3 чемпіонські титули (2016, 2018, 2023). Попередній сезон люблянці завершили на 3-й сходинці.
Матч-відповідь відбудеться 1 серпня в польському Глівіце. Переможець двоматчевого протистояння в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з невдахою Ліги Європи – тираспольським "Шерифом" або шведським "Ельфсборгом". На цій стадії турніру поєдинки зіграють 8 серпня і 15 серпня.
До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.
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