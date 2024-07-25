"Олимпия" – "Полесье": где смотреть и прогноз на дебютный матч Лиги конференций

Житомирское "Полесье" на выезде встретится с "Олимпией" из словенской Любляны во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА 2024/25.
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Матч "Олимпия" – "Полесье" состоится 25 июля в Любляне. Поединок примет стадион "Стожице". Старт встречи назначен на 20:00 по киевскому времени.
Поединок в прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO. Трансляция будет доступна всем подписчикам сервиса. Посмотреть матч можно бесплатно в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специализированном поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ".
Для специалистов букмекерской конторы Favbet фаворитом поединка стали "драконы". На победу словенского коллектива заложили коэффициент 1,84. Тем временем кэф на вероятный успех житомирян составил 4,65. Даже ничейный итог более вероятный с баллом 3,70.
Любители результативного футбола могут попытаться угадать точный счет. К примеру, на ничью 2:2 заложили привлекательный коэффициент 15,00. Персональные же фанаты Алексея Гуцуляка рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с кэфом 19,00.
"Олимпия": Видовшек – Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе – Елшник, Доффо – Брест, Бултам, Швайцер – Коджич
"Полесье": Волынец – Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Танковский, Таллес – Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко – Будкивский
"Олимпия" – исторический гранд Словении. "Драконы" триумфовали в первых четырех сезонах времен независимости и с середины 90-х отошли в тень. В 2004 году клуб пережил "клиническую смерть", но группа энтузиастов возродила команду год спустя. С тех пор "Олимпия" завоевала 3 чемпионских титула (2016, 2018, 2023). Предыдущий сезон люблянцы завершили на 3-й строчке.
Ответный матч состоится 1 августа в польском Гливице. Победитель двухматчевого противостояния в 3-м раунде квалификации Лиги конференций встретится с неудачником Лиги Европы – тираспольским "Шерифом" или шведским "Эльфсборгом". На этой стадии турнира поединки сыграют 8 и 15 августа.
К слову, накануне футбольная сборная Украины уступила Ираку в начале Олимпийских игр-2024.
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