"Олимпия" – "Полесье": где смотреть и прогноз на дебютный матч Лиги конференций

Матч "Олимпия" – "Полесье" состоится 25 июля в Любляне. Поединок примет стадион "Стожице". Старт встречи назначен на 20:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Олимпия" – "Полесье"

Поединок в прямом эфире поединок покажет платформа MEGOGO. Трансляция будет доступна всем подписчикам сервиса. Посмотреть матч можно бесплатно в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Футбол Первый" и на специализированном поп-ап канале в разделе "Бесплатное ТВ".

Прогноз букмекеров на матч "Олимпия" – "Полесье"

Для специалистов букмекерской конторы Favbet фаворитом поединка стали "драконы". На победу словенского коллектива заложили коэффициент 1,84. Тем временем кэф на вероятный успех житомирян составил 4,65. Даже ничейный итог более вероятный с баллом 3,70.

Любители результативного футбола могут попытаться угадать точный счет. К примеру, на ничью 2:2 заложили привлекательный коэффициент 15,00. Персональные же фанаты Алексея Гуцуляка рассмотрят вариант со ставкой на минимум дубль своего любимца с кэфом 19,00.

Ориентировочные составы на матч "Олимпия" – "Полесье"

"Олимпия": Видовшек – Силва, Ратник, Мухамедбегович, Суалехе – Елшник, Доффо – Брест, Бултам, Швайцер – Коджич

"Полесье": Волынец – Тейлор, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Танковский, Таллес – Гуцуляк, Мустафаев, Назаренко – Будкивский

"Олимпия" – исторический гранд Словении. "Драконы" триумфовали в первых четырех сезонах времен независимости и с середины 90-х отошли в тень. В 2004 году клуб пережил "клиническую смерть", но группа энтузиастов возродила команду год спустя. С тех пор "Олимпия" завоевала 3 чемпионских титула (2016, 2018, 2023). Предыдущий сезон люблянцы завершили на 3-й строчке.

Ответный матч состоится 1 августа в польском Гливице. Победитель двухматчевого противостояния в 3-м раунде квалификации Лиги конференций встретится с неудачником Лиги Европы – тираспольским "Шерифом" или шведским "Эльфсборгом". На этой стадии турнира поединки сыграют 8 и 15 августа.