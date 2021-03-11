"Олимпику" запретили играть на стадионе "Динамо". Владелец клуба выругался о судействе в УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ запретил проводить матчи на стадионе "Олимпику" и в целом всем клубам в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и турниров ПФЛ (Первая и Вторая лиги) до конца сезона-2020/2021. Это связано со систематическими нарушениями требований к организации матчей и соблюдению мер безопасности на стадионе.

В частности, такие нарушения были зафиксированы и со стороны "Олимпика". Клуб уже имел два предупреждения (в августе 2020-го и в феврале 2021 года) о возможности запрета проведения матчей на этом стадионе из-за низкого уровня организации матчей.

Отдельно УАФ вспоминает организацию матча против "Шахтера", который прошел 6 марта. Отмечено, что именно из-за отсутствия должной организации безопасности во время матча стало возможно врывание президента "Олимпика" Владислава Гельзина на после-матчевое флеш-интервью с тренером Владиславом Калитвинцевым.

Тогда Гельзин раскритиковал работу судейской бригады во встрече из-за отмены гола своей команды с использованием нецензурной лексики, которая попала в прямой эфир телеканала "Футбол 1" без цензуры. Спич, среди прочего, был адресован в адрес руководителя судейского комитета УАФ Лучано Лучи.

Кроме запрета использовать стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в этом сезоне, Олимпик также должен заплатить штраф в 500 тысяч гривен за систематическое нарушение требований к организации и проведению матчей УПЛ.

Гельзин уже заявил, что "Олимпик" будет просить УАФ разрешить играть ближайшие матчи на стадионе имени Банникова, который расположен рядом с Домом футбола, где находится УАФ.