Олімпіку заборонили грати на стадіоні "Динамо". Власник клубу вилаявся про суддівство в УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ заборонив проводити матчі на стадіоні Олімпіку і загалом усім клубам в рамках Прем'єр-ліги, Кубка України і турнірів ПФЛ (Перша та Друга ліги) до кінця сезону-2020/2021. Це пов'язано зі систематичними порушеннями вимог до організації матчів і дотримання заходів безпеки на стадіоні.

Зокрема, такі порушення були зафіксовані і з боку Олімпіка. Клуб вже мав два попередження (у серпні 2020-го і в лютому 2021 року) про можливість заборони проведення матчів на цьому стадіоні з-за низького рівня організації матчів.

Окремо УАФ згадує організацію матчу проти Шахтаря, який пройшов 6 березня. Зазначено, що саме з-за відсутності належної організації безпеки під час матчу стало можливо врывание президента Олімпіка Владислава Гельзина на після-матчевое флеш-інтерв'ю із тренером Владиславом Калитвинцевим.

Тоді Гельзін розкритикував роботу суддівської бригади на зустрічі із-за відміни голи своєї команди з використанням нецензурної лексики, яка потрапила у прямий ефір телеканалу "Футбол 1" без цензури. Спіч, серед іншого, був адресований на адресу керівника суддівського комітету УАФ Лучано Лучі.

Крім заборони використовувати стадіон "Динамо" для проведення домашніх матчів у цьому сезоні, Олімпік також має заплатити штраф у 500 тисяч гривень за систематичне порушення вимог до організації та проведення матчів УПЛ.

Гельзін вже заявив, що Олімпік буде просити УАФ дозволити грати найближчі матчі на стадіоні імені Баннікова, який розташований поряд з Будинком футболу, де знаходиться УАФ.