"Олимпик" подписал десятого новичка

Донецкий "Олимпик" подписал северомакедонского полузащитника Демира Имери. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

С хавбеком подписан контракт на 2,5 года. В составе дончан 24-летний Имери будет выступать под 31 номером.

Последним клубом Демира Имери была "Моста", которая выступает в чемпионате Мальты. Также он имеет в своем активе выступления за юниорские и молодежные сборные Северной Македонии.

Ранее новичками донецкого клуба стали девять игроков: вратарь Герман Пеньков, защитники Иван Трубочкин, Алию Абубакар, Иван Зотько, полузащитники Тарас Завийский, Фабиньо, Фернандо, Драман Салу и нападающий Захеди Шахаб.

Напомним, что после поражения от "Карпат" (1:3) в рамках четвертого тура УПЛ с поста главного тренера "Олимпика" был уволен Жулио Сезар.

По итогам четырех сыгранных туров "Олимпик" замыкает турнирную таблицу УПЛ, не имея в активе ни одного очка. Следующий поединок они проведут 24 августа, когда на выезде будут противостоять "Динамо".