Олимпиада: установлен первый мировой рекорд Игр-2022

Китайские фигуристы Суй Вэньцзин и Хань Цун в соревнованиях спортивных пар установили новый мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе.

Китайцы набрали 82,83 балла, что превзошло предыдущий рекорд в 82,36 балла, принадлежавший россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Что интересно, россияне в своем выступлении на Олимпиаде также превзошли свой рекорд, набрав 82,64 балла.

Китайские фигуристы могут также стать авторами нового мирового рекорда по сумме баллов в короткой и произвольной программе. Он также принадлежит представителям команды ОКР Мишиной и Галлямову и составляет 239,82 балла.

Соревнования среди спортивных пар продлятся 7 февраля в 3:15.