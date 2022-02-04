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Зимова Олімпіада: встановлено перший світовий рекорд Ігор-2022

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх-2022 був встановлений світовий рекорд в командному турнірі з фігурного катання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Суспільне Спорт.

Китайські фігуристи Суй Веньцзин та Хань Цун у змаганнях спортивних пар встановили новий світовий рекорд за кількістю набраних балів у короткій програмі.

Китайці набрали 82,83 бали, що перевершило попередній рекорд у 82,36 бали, який належав росіянам Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову.

Що цікаво, росіяни у своєму виступі на Олімпіади також перевершили свій рекорд, набравши 82,64 бали.

Китайські фігуристи можуть стати й авторами нового світового рекорду за сумою балів у короткій та довільній програмі. Він також належить представникам команди ОКР Мішиній та Галлямову та складає 239,82 бали.

Змагання серед спортивних пар продовжаться 7 лютого о 3:15.

Нагадаємо, що українські фігуристи розпочали змагання на зимовій Олімпіаді.

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Олімпіада