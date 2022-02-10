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Олимпиада: организаторы официально подтвердили первый положительный допинг-тест

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх в Пекине официально подтвердили первый положительный допинг-тест у участника Игр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство допинг-тестирования.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) официально сообщило, что на Олимпиаде-2022 в Пекине зафиксирован первый положительный допинг-тест.

В допинг-пробе иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки обнаружен метаболит дегидрометил-тестостерона.

Савех-Шемшаки был флагоносцем Ирана на открытии Олимпийских игр.

Для 36-летнего иранца это третья олимпиада в карьере.

Напомним, что 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест.

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