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Олимпиада-2026 получила восемь новых дисциплин к программе

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Лозанна, Суббота 25 июня 2022 18:55
Олимпиада-2026 получила восемь новых дисциплин к программе Фото: МОК расширил олимпийскую программу зимних Игр (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Список из восьми новых дисциплин, которые попадут в программу зимних Олимпийских игр 2026 года, опубликовал Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

XXV Зимняя Олимпиада получила новые дисциплины в свою программу. МОК рассмотрел 23 предложения, но согласился включить в Игры всего 8.

Новым видом спорта на "белой" Олимпиаде в Италии станет ски-альпинизм. В нем будут соревноваться женщины и мужчины, а также предусмотрена смешанная эстафета. Другие дисциплины добавили в скелетоне, санном спорте, прыжках с трамплина и лыжном спорте.

Полный список новых олимпийских дисциплин:

  • мужской спринт в ски-альпинизме;
  • женский спринт в ски-альпинизме;
  • смешанная эстафета в ски-альпинизме;
  • смешанные командные соревнования в скелетоне;
  • женская двойка в санном спорте;
  • мужской дуал-могул во фристайле;
  • женский дуал-могул во фристайле;
  • женский большой трамплин.

Следующие зимние Олимпийские игры запланированы на февраль 2026 года. Хозяином Олимпиады, во время которой разыграют 116 комплектов наград, будет итальянский Милан.

К слову, ранее МОК отказался пересмотреть рекомендации по отстранению РФ и Беларуси от спортивных соревнований.

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