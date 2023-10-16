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Олімпіада-2028 офіційно отримала п'ять нових видів спорту: що в програмі

Понеділок 16 жовтня 2023 14:48
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Олімпіада-2028 офіційно отримала п'ять нових видів спорту: що в програмі Фото: Бейсбол повернеться до олімпійської програми (twitter.com/USABaseball)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення включити до списку дисциплін Ігор 2028 року п'ять видів спорту, які досі були неолімпійськими. Деякі з них лише набувають популярності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.

Бейсбол, флаг-футбол, крикет, лакрос і сквош отримали місце на Олімпіаді в Лос-Анджелесі. Натомість рішення щодо олімпійського майбутнього боксу МОК поки відклав.

Кожен із нових видів спорту в олімпійській програмі матиме певні особливості. Зокрема, бейсбол уніфікують з його різновидом софтболом, а лакрос гратимуть у форматі "шісток". Натомість змагання з крикету пройдуть у вересії Twenty20 з обмеженою кількістю гравців.

Три з п'яти нових дисциплін раніше були в програмі Олімпійських ігор. Наприклад, бейсболісти та софтболісти змагалися в 1992-2008 рр. і на Олімпіаді-2020, крикетисти – в 1900-му, а лакрос був у програмі двох Ігор початку XX століття (1904, 1908).

Олімпіада-2028 запланована на липень. Лос-Анджелес вдруге прийматиме літні Ігри. Уперше до Каліфорнії спортсмени з різних куточків планети завітали в 1984 році. Щоправда, ті Олімпійські ігри були затьмарені бойкотом СРСР і кількох країн-сателітів.

До слова, раніше МОК призупинив діяльність Олімпійського комітету Росії через посягання на територію України.

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олімпійський комітет
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