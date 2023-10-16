Олимпиада-2028 официально получила пять новых видов спорта: что в программе
Международный олимпийский комитет принял решение включить в список дисциплин Игр 2028 года пять видов спорта, которые до сих пор были неолимпийскими. Некоторые из них только приобретают популярность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.
Бейсбол, флаг-футбол, крикет, лакросс и сквош получили место на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В свою очередь решение по олимпийскому будущему бокса МОК пока отложил.
Новые виды спорта на Олимпиаде-2028:
- бейсбол
- флаг-футбол
- крикет
- лакросс
- сквош
Каждый из новых видов спорта в олимпийской программе будет обладать определенными особенностями. В частности, бейсбол унифицируют с его разновидностью софтболом, а лакросс сыграют в формате "шестерок". Соревнования же по крикету пройдут в версии Twenty20 с ограниченным количеством игроков.
Три из пяти новых дисциплин раньше были в программе Олимпийских игр. Например, бейсболисты и софтболисты соревновались в 1992-2008 гг. и на Олимпиаде-2020, крикетисты – в 1900-м, а лакросс был в программе двух Игр начала XX века (1904, 1908).
Олимпиада-2028 намечена на июль. Лос-Анджелес во второй раз будет принимать летние Игры. Впервые в Калифорнию спортсмены из разных уголков планеты приехали в 1984 году. Правда, эти Олимпийские игры были омрачены бойкотом СССР и рядом стран-сателлитов.
К слову, ранее МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета России из-за посягательств на территорию Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.