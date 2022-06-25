Олімпіада-2026 отримала вісім нових дисциплін до програми

Перелік восьми нових дисциплін, що потраплять до програми зимових Олімпійських ігор 2026 року, опублікував Міжнародний олімпійський комітет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

XXV зимова Олімпіада отримала нові дисципліни до своєї програми. МОК розглянув 23 пропозиції, але погодився включити в Ігри лише 8.

Новим видом спорту на "білій" Олімпіаді в Італії стане скі-альпінізм. У ньому змагатимуться жінки та чоловіки, а також передбачена змішана естафета. Інші дисципліни додали в скелетоні, санному спорті, стрибках із трампліну та лижному спорті.

Повний перелік нових олімпійських дисциплін:

чоловічий спринт у скі-альпінізмі;

жіночий спринт у скі-альпінізмі;

змішана естафета в скі-альпінізмі;

змішані командні змагання в скелетоні;

жіноча двійка в санному спорті;

чоловічий дуал-могул у фристайлі;

жіночий дуал-могул у фристайлі;

жіночий великий трамплін.

Наступні зимові Олімпійські ігри заплановані на лютий 2026 року. Господарем Олімпіади, під час якої розіграють 116 комплектів нагород, буде італійський Мілан.