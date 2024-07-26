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Олімпіада-2024: український транслятор розширив показ в інтернеті

Фото: Олімпійські змагання можна буде переглянути і на YouTube (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила додатково транслювати в мережі головні події Олімпійських ігор у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Найцікавіші фінали та події цьогорічних літніх Ігор будуть доступні для перегляду на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Першою трансляцією в інтернеті буде церемонія відкриття Олімпіади-2024.

Суспільний мовник – офіційний транслятор Ігор-2024. Більшість змагань "Суспільне" покаже в прямому ефірі на "Суспільне Спорт" і регіональних телеканалах. Окрім того, частина олімпійських турнірів доступна для перегляду на онлайн-платформі "Суспільне Спорт".

Національний мовник склав попередній список трансляцій для YouTube-каналу. Згодом його можуть доповнити фіналами змагань за участі українських атлетів. Також щодня там викладатимуть хайлайти виступів українців і виходитиме програма "Олімпіада за 500 секунд" із підсумками змагального дня.

Список прямих трансляцій Олімпіади-2024 на YouTube-каналі "Суспільне Спорт":

  • 26 липня, 20:00. Церемонія відкриття
  • 27 липня, 18:00. Футбольний матч Україна – Марокко
  • 29 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, команда, фінал (у разі виступу України)
  • 30 липня, 18:00. Футбольний матч Україна – Аргентина
  • 31 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство, фінал (у разі виступів українців)
  • 2 серпня, 11:15. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, кваліфікація
  • 3 серпня, 21:20. Легка атлетика, потрійний стрибок: жінки, фінал
  • 4 серпня, 20:50. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, фінал
  • 7 серпня, 11:05. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, кваліфікація
  • 10 серпня, 16:00. Стрибки у воду: чоловіки, 10 м, фінал
  • 10 серпня, 20:10. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, фінал
  • 11 серпня. Церемонія закриття

 

До слова, раніше зібрали найголовніше про церемонію відкриття Олімпіади-2024.

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