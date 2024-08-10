Олімпіада-2024: Україна фінішувала поза медалями в художній гімнастиці

Фінал складався з двох частин – вправ із обручами та вправ із трьома стрічками та двома м'ячами. Кольори України захищали Марія Височанська, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета, Аліна Мельник і Діана Баєва.

У першій частині українки в чорно-червоних боді показали драму в іспанському стилі під музику з "Кармен" Бізе. За цей виступ вітчизняні гімнастки отримали 36.550 балів, що дозволило вийти на друге місце після Китаю. У другій же частині в зелених боді вони презентували програму під музичне попурі на основі рок-хіта Eye of the Tiger.

Цього разу не обійшлося без помилок. Зокрема, на старті одна з українок трохи "загубила" м'яч. Зрештою, результат збірної України за другу вправу виявився посереднім – 29.150 балів. Це не дозволило далі претендувати на медалі.

"Золото" прогнозовано відійшло Китаю, підсумковий результат якого склав 69.800 балів. Срібні нагороди сенсаційно завоював Ізраїль, а третіми змагання завершили італійські гімнастки. Україна фінішувала на 7-й сходинці.

Олімпіада-2024, художня гімнастика, командне багатоборство:

Китай – 69.800 балів Ізраїль – 68.850 Італія – 68.100

...7. Україна – 65.700