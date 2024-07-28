Олімпіада-2024: Світоліна з розгрому японки розпочала тенісний турнір

Олімпіада-2024, теніс, 1-й раунд, жінки

Учідзіма – Світоліна – 0:2 (2:6, 1:6)

Розпочали суперниці на рівних, але в третьому геймі японська тенісистка несподівано оформила брейк. Світоліна відповіла так, як і личить фаворитці. Вона не віддала Учідзімі більше жодного пункту до кінця партії.

Українка тричі взяла подачі японки та впевнено зіграла на власних. Зрештою, Світоліна закрила сет усього за 32 хвилини. Хіба що сетбол вітчизняна тенісистка реалізувала з третьої спроби.

Такий фінал партії додав екс-третій ракетці світу наснаги на другий сет. Світоліна просто полетіла вперед, не надавши жодного шансу Учідзімі. Досвідчена українська спортсменка взяла п'ять геймів зі старту та лише за рахунку 5:0 дозволила японці розмочити рахунок.

У сьомому геймі Світоліна вийшла подавати на матч. Учідзіма лише трохи відтермінувала поразку, тож хронометраж поєдинку склав 62 хвилини. У наступному колі українка зустрінеться з переможницею протистояння Джессіки Пегули зі США та швейцарки Вікторії Голубіч.