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Олімпіада-2024: скільки призових заробили українці за медалі літніх Ігор

Фото: Українські шаблістки завоювали золоті нагороди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Призери Олімпійських ігор під прапором України отримають грошові винагороди з державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал парламенту України.

Півтора десятка українських спортсменів отримають гонорари за олімпійські нагороди. Загальні преміальні, передбачені постановою Кабінету міністрів, склали 1,45 млн доларів.

Золоті медалісти Олімпіади-2024 разом отримають 750 тисяч "зелених". Зокрема,по 125 тисяч доларів у гривневому еквіваленті (на день фіналу змагань) отримають фехтувальниці Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк. Шестеро срібних призерів Ігор зароблять по 80 тисяч "зелених", а четверо бронзових медалістів – по 55 тисяч.

Єдина мультимедалістка України на Олімпійських іграх – фехтувальниця Харлан – збагатиться на 180 тисяч доларів. Вона завоювала золоту нагороду в командній першості, а "бронзу" – в індивідуальному турнірі шаблісток. Також Харлан стала найтитулованішою українкою в історії Ігор (6 медалей).

Раніше президент НОК Вадим Гутцайт анонсував підвищення призових за олімпійські нагороди. Зокрема, срібні призери мали заробити 100 тисяч доларів, а бронзові медалісти – 80 тисяч. Однак, відповідна постанова Кабміну змін так і не зазнала.

Повний розподіл призових за підсумками Олімпіади-2024:

  • Ольга Харлан (фехтування) – 180 тисяч доларів
  • Юлія Бакастова (фехтування) – 125 тисяч
  • Аліна Комащук (фехтування) – 125 тисяч
  • Олена Кравацька (фехтування) – 125 тисяч
  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 125 тисяч
  • Олександр Хижняк (бокс) – 125 тисяч
  • Ілля Ковтун (спортивна гімнастика) – 80 тисяч
  • Ірина Коляденко (вільна боротьба) – 80 тисяч
  • Сергій Куліш (стрільба) – 80 тисяч
  • Людмила Лузан (веслування) – 80 тисяч
  • Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) – 80 тисяч
  • Анастасія Рибачок (веслування) – 80 тисяч
  • Жан Беленюк (греко-римська боротьба) – 55 тисяч
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту) – 55 тисяч
  • Михайло Кохан (метання молота) – 55 тисяч

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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Ольга ХарланЖан БеленюкОлімпіада 2024Збірна УкраїниЯрослава Магучіх