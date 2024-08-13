Олімпіада-2024: скільки призових заробили українці за медалі літніх Ігор

Півтора десятка українських спортсменів отримають гонорари за олімпійські нагороди. Загальні преміальні, передбачені постановою Кабінету міністрів, склали 1,45 млн доларів.

Золоті медалісти Олімпіади-2024 разом отримають 750 тисяч "зелених". Зокрема,по 125 тисяч доларів у гривневому еквіваленті (на день фіналу змагань) отримають фехтувальниці Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Ольга Харлан, легкоатлетка Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк. Шестеро срібних призерів Ігор зароблять по 80 тисяч "зелених", а четверо бронзових медалістів – по 55 тисяч.

Єдина мультимедалістка України на Олімпійських іграх – фехтувальниця Харлан – збагатиться на 180 тисяч доларів. Вона завоювала золоту нагороду в командній першості, а "бронзу" – в індивідуальному турнірі шаблісток. Також Харлан стала найтитулованішою українкою в історії Ігор (6 медалей).

Раніше президент НОК Вадим Гутцайт анонсував підвищення призових за олімпійські нагороди. Зокрема, срібні призери мали заробити 100 тисяч доларів, а бронзові медалісти – 80 тисяч. Однак, відповідна постанова Кабміну змін так і не зазнала.

Повний розподіл призових за підсумками Олімпіади-2024: