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Олімпіада-2024: Сербія здобула "золото" в стрільбі з пневматичного пістолета

Фото: Чемпіонські обійми Зорани Аруновіч і Даміра Мікєца (rts.rs)
Автор: Антон Федорців

Сербська команда виграла змішані змагання в стрільбі з пневматичного пістолета з 10-метрової дистанції на Олімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Перше олімпійське "золото" в Парижі Сербії принесли Зорана Аруновіч і Дамір Мікєц. У фіналі вони здолали другий склад збірної Туреччини (16:14).

Сербські стрільці в дев'яти з 15-ти спроб вибили понад 20 пунктів. Найкращим же став 14-й етап, коли Аруновіч і Мікєц набрали 21.3 бали. Натомість турки лише 6 разів вибили понад 20 очок.

У поєдинку за бронзові нагороди перша команда Індії впевнено здолала основний склад Республіки Корея (16:10). Ману Бхакер завоювала другу "бронзу" на Олімпіаді-2024, а компанію їй склав Сарабджот Сінгх. Україна в цій дисципліні не здолала кваліфікацію.

Олімпіада-2024, стрільба з пневматичного пістолета, 10 м, змішані команди:

  1. Сербія
  2. Туреччина 2
  3. Індія 1

 

На Олімпійських іграх у Токіо золоті медалі здобула збірна Китаю. Другими фінішували росіяни, а третіми були українські стрільці. Призерами Олімпіади-2020 стали Олена Костевич і Олег Омельчук.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 29 липня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024