Олімпіада-2024: повний розклад змагань 8 серпня

У новий день Олімпійських ігор 2024 року між спортсменами з різних континентів розіграють понад два десятки комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Художня гімнастка Таїсія Онуфрійчук розпочне виступи в особистому багатоборстві з кваліфікації. Натомість скелелазка Євгенія Казбекова вийде на півфінал змагань на важкість. Обидва старти заплановані на 11:00.
У веслуванні Людмила Лузан і Анастасія Рибачок матимуть попередні заїзди на дистанції 200 м в каное-одиночці (11:30). Згодом на Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна чекатиме півфінальний заплив байдарок-четвірок на 500 м.
О 12-й годині з 1/8 фіналу розпочнуть похід за медалями борці Аліна Грушина-Акобія та Василь Михайлов. Важкоатлетка Каміла Конотоп позмагається за нагороди у ваговій категорії до 59 кг (16:00). З 19:15 борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк матимуть сутички за "золото" та "бронзу" відповідно.
Головні змагання розгорнуться в бойових мистецтвах і легкій атлетиці. Нових олімпійських чемпіонів визначать в греко-римській та вільній боротьбі, тхеквондо та боксі. Будуть і фінали класичних легкоатлетичних дисциплін – від стрибків у довжину серед жінок до метання спису в чоловіків.
"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.
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