UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпіада-2024: повний розклад змагань 8 серпня

Фото: Українці спробують поповнити скарбничку медалей на Іграх (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У новий день Олімпійських ігор 2024 року між спортсменами з різних континентів розіграють понад два десятки комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 8 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Художня гімнастка Таїсія Онуфрійчук розпочне виступи в особистому багатоборстві з кваліфікації. Натомість скелелазка Євгенія Казбекова вийде на півфінал змагань на важкість. Обидва старти заплановані на 11:00.

У веслуванні Людмила Лузан і Анастасія Рибачок матимуть попередні заїзди на дистанції 200 м в каное-одиночці (11:30). Згодом на Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна чекатиме півфінальний заплив байдарок-четвірок на 500 м.

О 12-й годині з 1/8 фіналу розпочнуть похід за медалями борці Аліна Грушина-Акобія та Василь Михайлов. Важкоатлетка Каміла Конотоп позмагається за нагороди у ваговій категорії до 59 кг (16:00). З 19:15 борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк матимуть сутички за "золото" та "бронзу" відповідно.

Список медальних змагань 8 серпня на Олімпіаді-2024

Головні змагання розгорнуться в бойових мистецтвах і легкій атлетиці. Нових олімпійських чемпіонів визначать в греко-римській та вільній боротьбі, тхеквондо та боксі. Будуть і фінали класичних легкоатлетичних дисциплін – від стрибків у довжину серед жінок до метання спису в чоловіків.

  • марафонське плавання, 10 км, жінки, 08:30
  • вітрильний спорт, дінгі, змішані команди, 12:43
  • вітрильний спорт, багатокорпусні яхти, змішані команди, 13:18
  • скелелазіння, швидкість, чоловіки, 13:54
  • веслування, каное-двійки, спринт, 500 м, чоловіки, 14:30
  • веслування, каяк, спринт, 500 м, жіночі четвірки, 14:40
  • веслування, каяк, спринт, 500 м, чоловічі четвірки, 14:50
  • стрибки у воду, трамплін, 3 м, чоловіки, 16:00
  • важка атлетика, до 59 кг, жінки, 16:00
  • греко-римська боротьба, до 67 кг, чоловіки, 19:15
  • греко-римська боротьба, до 87 кг, чоловіки, 19:15
  • вільна боротьба, до 53 кг, чоловіки, 19:15
  • хокей на траві, чоловіки, 20:00
  • велоспорт, кейрін, жінки, 20:11
  • велоспорт, омніум, чоловіки, 20:27
  • важка атлетика, до 73 кг, чоловіки, 20:30
  • легка атлетика, стрибки у довжину, жінки, 21:00
  • легка атлетика, метання списа, чоловіки, 21:25
  • легка атлетика, біг, 200 м, чоловіки, 21:30
  • тхеквондо, до 68 кг, чоловіки, 22:19
  • легка атлетика, біг із бар'єрами, 400 м, жінки, 22:25
  • тхеквондо, до 57 кг, жінки, 22:37
  • легка атлетика, біг із бар'єрами, 110 м, чоловіки, 22:45
  • бокс, до 51 кг, чоловіки, 23:34
  • бокс, до 54 кг, жінки, 23:51

 

Де дивитися Олімпійські ігри 8 серпня

"Суспільне" в ролі офіційного транслятора Олімпіади-2024 покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні змагання транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 8 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 7 серпня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024