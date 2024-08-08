Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 8 августа

Соревнования 8 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Художественная гимнастка Таисия Онуфрийчук начнет выступления в личном многоборье с квалификации. В свою очередь скалолазка Евгения Казбекова выйдет на полуфинал соревнований на сложность. Оба старта запланированы на 11:00.

В гребле Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут иметь предварительные заезды на дистанции 200 м в каноэ-одиночке (11:30). Впоследствии Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина будет ждать полуфинальный заплыв байдарок-четверок на 500 м.

В 12 часов с 1/8 финала начнут поход за медалями борцы Алина Грушина-Акобия и Василий Михайлов. Тяжелоатлетка Камила Конотоп сразится за награды в весовой категории до 59 кг (16:00). С 19:15 борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк будут бороться за "золото" и "бронзу" соответственно.

Список медальных соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024

Главные состязания развернутся в боевых искусствах и легкой атлетике. Новых олимпийских чемпионов определят в греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо и боксе. Будут и финалы классических легкоатлетических дисциплин – от прыжков в длину среди женщин до метания копья у мужчин.

марафонское плавание, 10 км, женщины, 08:30

парусный спорт, динги, смешанные команды, 12:43

парусный спорт, многокорпусные яхты, смешанные команды, 13:18

скалолазание, скорость, мужчины, 13:54

гребля, каноэ-двойки, спринт, 500 м, мужчины, 14:30

гребля, каяк, спринт, 500 м, женские четверки, 14:40

гребля, каяк, спринт, 500 м, мужские четверки, 14:50

прыжки в воду, трамплин, 3 м, мужчины, 16:00

тяжелая атлетика, 59 кг, женщины, 16:00

греко-римская борьба, до 67 кг, мужчины, 19:15

греко-римская борьба, до 87 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 53 кг, мужчины, 19:15

хоккей на траве, мужчины, 20:00

велоспорт, кейрин, женщины, 20:11

велоспорт, омниум, мужчины, 20:27

тяжелая атлетика, до 73 кг, мужчины, 20:30

легкая атлетика, прыжки в длину, женщины, 21:00

легкая атлетика, метание копья, мужчины, 21:25

легкая атлетика, бег, 200 м, мужчины, 21:30

тхэквондо, до 68 кг, мужчины, 22:19

легкая атлетика, бег с барьерами, 400 м, женщины, 22:25

тхэквондо, до 57кг, женщины, 22:37

легкая атлетика, бег с барьерами, 110 м, мужчины, 22:45

бокс, до 51 кг, мужчины, 23:34

бокс, до 54 кг, женщины, 23:51

Где смотреть Олимпийские игры 8 августа

"Суспильне" в качестве фициального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.