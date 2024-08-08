Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 8 августа

В новый день Олимпийских игр 2024 года между спортсменами с разных континентов разыграют более двух десятков комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Художественная гимнастка Таисия Онуфрийчук начнет выступления в личном многоборье с квалификации. В свою очередь скалолазка Евгения Казбекова выйдет на полуфинал соревнований на сложность. Оба старта запланированы на 11:00.
В гребле Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок будут иметь предварительные заезды на дистанции 200 м в каноэ-одиночке (11:30). Впоследствии Олега Кухарика, Дмитрия Даниленко, Игоря Трунова и Ивана Семикина будет ждать полуфинальный заплыв байдарок-четверок на 500 м.
В 12 часов с 1/8 финала начнут поход за медалями борцы Алина Грушина-Акобия и Василий Михайлов. Тяжелоатлетка Камила Конотоп сразится за награды в весовой категории до 59 кг (16:00). С 19:15 борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк будут бороться за "золото" и "бронзу" соответственно.
Главные состязания развернутся в боевых искусствах и легкой атлетике. Новых олимпийских чемпионов определят в греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо и боксе. Будут и финалы классических легкоатлетических дисциплин – от прыжков в длину среди женщин до метания копья у мужчин.
"Суспильне" в качестве фициального транслятора Олимпиады-2024 покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет сосредоточен на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 7 августа на Олимпиаде-2024.
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