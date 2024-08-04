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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 4 серпня

Фото: Олімпійський вогонь над столицею Франції (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорців

У дев'ятий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з різних куточків світу розіграють 20 комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 4 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов позмагаються за нагороди в індивідуальній першості. Недільний снаряд – кільця. Конкурентами українців будуть представники Сполученого Королівства, Філіппін, Хорватії, Ірану та Вірменії. Старт змагань – о 16:00.

Боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 80 кг побореться за вихід у фінал із кубинцем Арленом Лопесом Кардоною (18:22). Уродженець Гуантанамо завоював золоті медалі на Іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Невдаха поєдинку залишиться з бронзовою нагородою.

Легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко підкорюватимуть рубежі в стрибках у висоту (20:55). Обидві українки легко пройшли кваліфікацію і спробують організувати для України після "золота" фехтувальниць перший подвійний подіум на паризькій Олімпіаді.

Список медальних змагань 4 серпня на Олімпіаді-2024

Розпочнеться день з аристократичних видів програми – гольфу та кінного спорту. Далі підхопить естафету теніс із фіналом серба Новака Джоковіча проти іспанця Карлоса Алькараса в чоловічому одиночному розряді. Увечері ж шанувальників спорту манитимуть плавання і легка атлетика.

  • гольф, індивідуальна першість, чоловіки, 10:00
  • кінний спорт, індивідуальний гран-прі з виїздки, фрістайл, 11:00
  • теніс, фінал, чоловіки, 15:00
  • шосейний велоспорт, жінки, 15:00
  • настільний теніс, фінал, чоловіки, 15:30
  • теніс, фінал, парний розряд, жінки, 16:30
  • стрільба з лука, чоловіки, 15:46
  • спортивна гімнастика, кільця, чоловіки, 16:00
  • стендова стрільба, жінки, 16:30
  • спортивна гімнастика, різновисокі бруси, жінки, 16:40
  • бадмінтон, парний розряд, чоловіки, 17:10
  • спортивна гімнастика, опорний стрибок, чоловіки, 17:24
  • плавання, вільний стиль, 50 м, жінки, 19:30
  • плавання, вільний стиль, 1500 м, чоловіки, 19:37
  • плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, чоловіки, 20:10
  • плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, жінки, 20:32
  • легка атлетика, стрибки у висоту, жінки, 20:55
  • фехтування, рапіра, командні змагання, чоловіки, 21:30
  • метання молота, чоловіки, 21:30
  • біг, 100 м, чоловіки, 22:50

Де дивитися Олімпійські ігри 4 серпня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні турніри транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024