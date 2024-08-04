Олімпіада-2024: повний розклад змагань 4 серпня

У дев'ятий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з різних куточків світу розіграють 20 комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов позмагаються за нагороди в індивідуальній першості. Недільний снаряд – кільця. Конкурентами українців будуть представники Сполученого Королівства, Філіппін, Хорватії, Ірану та Вірменії. Старт змагань – о 16:00.
Боксер Олександр Хижняк у ваговій категорії до 80 кг побореться за вихід у фінал із кубинцем Арленом Лопесом Кардоною (18:22). Уродженець Гуантанамо завоював золоті медалі на Іграх у Ріо-де-Жанейро та Токіо. Невдаха поєдинку залишиться з бронзовою нагородою.
Легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко підкорюватимуть рубежі в стрибках у висоту (20:55). Обидві українки легко пройшли кваліфікацію і спробують організувати для України після "золота" фехтувальниць перший подвійний подіум на паризькій Олімпіаді.
Розпочнеться день з аристократичних видів програми – гольфу та кінного спорту. Далі підхопить естафету теніс із фіналом серба Новака Джоковіча проти іспанця Карлоса Алькараса в чоловічому одиночному розряді. Увечері ж шанувальників спорту манитимуть плавання і легка атлетика.
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже передусім змагання з українськими спортсменами на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі та баскетболі. Інші індивідуальні та командні турніри транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 4 серпня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 3 серпня на Олімпіаді-2024.
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