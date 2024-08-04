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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 4 августа

Фото: Олимпийский огонь над столицей Франции (x.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорцив

В девятый день Олимпийских игр 2024 года между атлетами из разных уголков мира разыграют 20 комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 4 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Гимнасты Назар Чепурный и Игорь Радивилов поборются за награды в индивидуальном первенстве. Воскресный снаряд – кольца. Конкурентами украинцев будут представители Соединенного Королевства, Филиппин, Хорватии, Ирана и Армении. Старт соревнований – в 16:00.

Боксер Александр Хижняк в весовой категории до 80 кг сразится за выход в финал с кубинцем Арленом Лопесом Кардоной (18:22). Уроженец Гуантанамо завоевал золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Неудачник поединка останется с бронзовой наградой.

Легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут покорять рубежи в прыжках в высоту (20:55). Обе украинки легко прошли квалификацию и попытаются организовать для Украины после "золота" фехтовальщиц первый двойной подиум на парижской Олимпиаде.

Список медальных соревнований 4 августа на Олимпиаде-2024

Начнется день с аристократических видов программы – гольфа и конного спорта. Далее подхватит эстафету теннис с финалом серба Новака Джоковича против испанца Карлоса Алькараса в одиночном мужском разряде. Вечером же поклонников спорта будут манить плавание и легкая атлетика.

  • гольф, индивидуальное первенство, мужчины, 10:00
  • конный спорт, индивидуальный гран-при по выездке, фристайл, 11:00
  • теннис, финал, мужчины, 15:00
  • шоссейный велоспорт, женщины, 15:00
  • настольный теннис, финал, мужчины, 15:30
  • теннис, финал, парный разряд, женщины, 16:30
  • стрельба из лука, мужчины, 15:46
  • спортивная гимнастика, кольца, мужчины, 16:00
  • стендовая стрельба, женщины, 16:30
  • спортивная гимнастика, разновысокие брусья, женщины, 16:40
  • бадминтон, парный разряд, мужчины, 17:10
  • спортивная гимнастика, опорный прыжок, мужчины, 17:24
  • плавание, вольный стиль, 50 м, женщины, 19:30
  • плавание, вольный стиль, 1500м, мужчины, 19:37
  • плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, мужчины, 20:10
  • плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, женщины, 20:32
  • легкая атлетика, прыжки в высоту, женщины, 20:55
  • фехтование, рапира, командные соревнования, мужчины, 21:30
  • метание молота, мужчины, 21:30
  • бег, 100 м, мужчины, 22:50

Где смотреть Олимпийские игры 4 августа

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные турниры будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

 

Список всех соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024