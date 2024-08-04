Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 4 августа

В девятый день Олимпийских игр 2024 года между атлетами из разных уголков мира разыграют 20 комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Гимнасты Назар Чепурный и Игорь Радивилов поборются за награды в индивидуальном первенстве. Воскресный снаряд – кольца. Конкурентами украинцев будут представители Соединенного Королевства, Филиппин, Хорватии, Ирана и Армении. Старт соревнований – в 16:00.
Боксер Александр Хижняк в весовой категории до 80 кг сразится за выход в финал с кубинцем Арленом Лопесом Кардоной (18:22). Уроженец Гуантанамо завоевал золотые медали на Играх в Рио-де-Жанейро и Токио. Неудачник поединка останется с бронзовой наградой.
Легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко будут покорять рубежи в прыжках в высоту (20:55). Обе украинки легко прошли квалификацию и попытаются организовать для Украины после "золота" фехтовальщиц первый двойной подиум на парижской Олимпиаде.
Начнется день с аристократических видов программы – гольфа и конного спорта. Далее подхватит эстафету теннис с финалом серба Новака Джоковича против испанца Карлоса Алькараса в одиночном мужском разряде. Вечером же поклонников спорта будут манить плавание и легкая атлетика.
Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – покажет, прежде всего, соревнования с украинскими спортсменами на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе и баскетболе. Другие индивидуальные и командные турниры будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 4 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024.
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