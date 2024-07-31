Олімпіада-2024: повний розклад змагань 31 липня

У п'ятий день Олімпійських ігор 2024 року запланували розіграти між атлетами з усього світу 18 комплектів нагород. Українці змагатимуться у стрибках у води, веслуванні та інших видах спорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
У середу збірна України позмагається за медалі у веслуванні. Там змагатимуться парні четвірки жінок. На старт о 13:14 вийдуть Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд і Анастасія Коженкова.
Українські синхроністки Ксенія Байло та Софія Лискун і ще 7 дуетів розіграють комплект нагород у стрибках у воду. Вітчизняна пара спортсменів стрибатиме з 10-метрової платформи. Конкурентами будуть атлетки зі Сполученого Королівства, Мексики, Китаю, Франції, КНДР, Канади та США.
За медальні сподівання в тенісі відповідатимуть сестри Людмила та Надія Кіченок у парному розряді та Марта Костюк – в одиночному. Тенісні близнюки зустрінуться з Даніель Роуз Коллінс і Дезері Кравчик зі США. Натомість Костюк зійдеться в корті з хорваткою Донною Векіч.
Український боксер Айдер Абдураімов проведе поєдинок 1/8 фіналу. Його суперником стане натуралізований болгарин Хав'єр Ібаньєс Діас. Колишній кубинець протистоятиме уродженцю Мелітополя у ваговій категорії до 57 кг.
Найбільше нагород у середу розіграють в плаванні (5 комплектів). Першими ж змагатимуться тріатлоністи. Щоправда, лише за умови належних умов у Сені. Окрім того, медалі розіграють у веслуванні, велоспорті, дзюдо, спортивній гімнастиці та інших видах програми.
Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – зосередиться на показі українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO транслюватиме футбол, баскетбол і теніс. Решту змагань покаже лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.
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