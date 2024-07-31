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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 31 липня

Фото: Середа буде насиченою спортивними подіями (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У п'ятий день Олімпійських ігор 2024 року запланували розіграти між атлетами з усього світу 18 комплектів нагород. Українці змагатимуться у стрибках у води, веслуванні та інших видах спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 31 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

У середу збірна України позмагається за медалі у веслуванні. Там змагатимуться парні четвірки жінок. На старт о 13:14 вийдуть Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд і Анастасія Коженкова.

Українські синхроністки Ксенія Байло та Софія Лискун і ще 7 дуетів розіграють комплект нагород у стрибках у воду. Вітчизняна пара спортсменів стрибатиме з 10-метрової платформи. Конкурентами будуть атлетки зі Сполученого Королівства, Мексики, Китаю, Франції, КНДР, Канади та США.

За медальні сподівання в тенісі відповідатимуть сестри Людмила та Надія Кіченок у парному розряді та Марта Костюк – в одиночному. Тенісні близнюки зустрінуться з Даніель Роуз Коллінс і Дезері Кравчик зі США. Натомість Костюк зійдеться в корті з хорваткою Донною Векіч.

Український боксер Айдер Абдураімов проведе поєдинок 1/8 фіналу. Його суперником стане натуралізований болгарин Хав'єр Ібаньєс Діас. Колишній кубинець протистоятиме уродженцю Мелітополя у ваговій категорії до 57 кг.

  • Л. Кіченок/Н. Кіченок – Коллінс/Кравчик, 19:00
  • Костюк – Векіч, 21:30
  • Абдураімов – Ібаньєс Діас, 21:32

Список медальних змагань 31 липня на Олімпіаді-2024

 

Найбільше нагород у середу розіграють в плаванні (5 комплектів). Першими ж змагатимуться тріатлоністи. Щоправда, лише за умови належних умов у Сені. Окрім того, медалі розіграють у веслуванні, велоспорті, дзюдо, спортивній гімнастиці та інших видах програми.

  • тріатлон, жінки, 09:00
  • тріатлон, чоловіки, 11:45
  • стрибки у воду, синхрон, 10 м платформа, жінки, 12:00
  • веслування, парна четвірка, чоловіки, 13:02
  • веслування, парна четвірка, жінки, 13:14
  • велоспорт, BMX-фрістайл, жінки, 14:10
  • велоспорт, BMX-фрістайл, чоловіки, 15:44
  • стрільба, трап, жінки, 16:30
  • дзюдо, до 90 кг, чоловіки, 17:00
  • дзюдо, до 70 кг, жінки, 17:00
  • веслування, каное-одиночка, жінки, 18:25
  • спортивна гімнастика, особисте багатоборство, чоловіки, 18:30
  • фехтування, шабля, чоловіки, 21:30
  • плавання, вільний стиль, 100 м, жінки, 21:30
  • плавання, батерфляй, 200 м, чоловіки, 21:37
  • плавання, вільний стиль, 1500 м, жінки, 22:13
  • плавання, 200 м на спині, чоловіки, 23:31
  • плавання, вільний стиль, 100 м, чоловіки, 23:39

Де дивитися Олімпійські ігри 31 липня

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – зосередиться на показі українських атлетів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO транслюватиме футбол, баскетбол і теніс. Решту змагань покаже лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 31 липня на Олімпійських іграх-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 30 липня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024