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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 31 июля

Фото: Среда будет насыщенной спортивными событиями (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В пятый день Олимпийских игр 2024 запланировали разыграть между атлетами со всего мира 18 комплектов наград. Украинцы будут соревноваться в прыжках в воде, гребле и других видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 31 июля с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

В среду сборная Украины поборется за медали в гребле. Там будут соревноваться парные четверки женщин. На старт в 13:14 выйдут Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.

Украинские синхронистки Ксения Байло и София Лыскун и еще 7 дуэтов разыграют комплект наград в прыжках в воду. Отечественная пара спортсменов будет прыгать с 10-метровой платформы. Конкурентами станут атлетки из Соединенного Королевства, Мексики, Китая, Франции, КНДР, Канады и США.

За медальные чаяния в теннисе будут отвечать сестры Людмила и Надежда Киченок в парном разряде и Марта Костюк – в одиночном. Теннисные близнецы встретятся с Даниэль Роуз Коллинс и Дезери Кравчик из США. Костюк же сойдется в корте с хорваткой Донной Векич.

Украинский боксер Айдер Абдураимов проведет поединок 1/8 финала. Его соперником станет натурализованный болгарин Хавьер Ибаньес Диас. Бывший кубинец будет противостоять уроженцу Мелитополя в весовой категории до 57 кг.

  • Л. Киченок/Н. Киченок – Коллинс/Кравчик, 19:00
  • Костюк – Векич, 21:30
  • Абдураимов – Ибаньес Диас, 21:32

Список медальных соревнований 31 июля на Олимпиаде-2024

Больше всего наград в среду разыграют в плавании (5 комплектов). Первыми же будут соревноваться триатлонисты. Правда, только при условии надлежащих условий в Сене. Кроме того, медали разыграют в гребле, велоспорте, дзюдо, спортивной гимнастике и других видах программы.

  • триатлон, женщины, 09:00
  • триатлон, мужчины, 11:45
  • прыжки в воду, синхрон, 10 м платформа, женщины, 12:00
  • гребля, парная четверка, мужчины, 13:02
  • гребля, парная четверка, женщины, 13:14
  • велоспорт, BMX-фристайл, женщины, 14:10
  • велоспорт, BMX-фристайл, мужчины, 15:44
  • стрельба, трап, женщины, 16:30
  • дзюдо, до 90 кг, мужчины, 17:00
  • дзюдо, до 70 кг, женщины, 17:00
  • гребля, каноэ-одиночка, женщины, 18:25
  • спортивная гимнастика, личное многоборье, мужчины, 18:30
  • фехтование, сабля, мужчины, 21:30
  • плавание, вольный стиль, 100м, женщины, 21:30
  • плавание, баттерфляй, 200 м, мужчины, 21:37
  • плавание, вольный стиль, 1500м, женщины, 22:13
  • плавание, 200 м на спине, мужчины, 23:31
  • плавание, вольный стиль, 100 м, мужчины, 23:39

Где смотреть Олимпийские игры 31 июля

Официальный транслятор Олимпиады-2024 – "Суспильне" – сосредоточится на показе украинских атлетов на телеканале "Суспильне Сспорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO будет транслировать футбол, баскетбол и теннис. Остальные соревнования покажет линейка телеканалов Eurosport.

 

Список всех соревнований 31 июля на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024