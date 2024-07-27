Олімпіада-2024: повний розклад змагань 27 липня

Відкриватиме змагальний день для України дзюдоїст Ділшот Халматов. У ваговій категорії до 60 кг він зійдеться на татамі з узбецьким спортсменом Достоном Рузієвим. Сутичка розпочнеться об 11:00.

У суботу на старт вийдуть перші українські тенісистки. Перша ракетка України Марта Костюк зустрінеться з представницею Казахстану Юлією Путінцевою. Натомість Даяна Ястремська протистоятиме бразилійці Лаурі Пігоссі.

У парному розряді сестри Людмила та Надія Кіченок позмагаються за путівку в наступний раунд із дуетом китаянок – Чжан Шуай та Ван Сіньюй. Тим часом Ангеліна Калініна зустрінеться з нідерландкою Аранчою Рус.

Футбольна збірна України намагатиметься реабілітуватися за поразку від Іраку в стартовому турі групового етапу. Другим суперником "синьо-жовтих" стане олімпійська збірна Марокко, яка сенсаційно здолала аргентинців. Закриватиме ж день для вітчизяного спорту настільна тенісистка Соломія Братейко. Вона протистоятиме румунці Елізабеті Самарі.

Список змагань 27 липня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024:

Халматов – Разієв, 11:00

Путінцева – Костюк, 13:00

Пігоссі – Ястремська, 13:00

Л. Кіченок/Н. Кіченок – Чжан/Ван, 13:00

Калініна – Рус, 13:00

Україна – Марокко, 18:00

Самара – Братейко, 21:00

Кілька помітних матчів зіграють і без українців. Зокрема, в боротьбу за медалі вступлять тенісні прими – полька Іга Свьонтек і серб Новак Джоковіч. Перша зустрінеться з румунською тенісисткою Іріною-Камелією Бегу, а балканець проекзаменує Меттью Ебдена з Австралії. Натомість в регбі-7 настав час півфіналів. Збірна Франції за вихід у фінал позмагається з Південною Африкою, а чинні олімпійські чемпіони з Фіджі протистоятимуть збірній Австралії.

Окрім того, стартують групові етапи баскетбольного та волейбольного турнірів. Зокрема, Віктор Вембаньяма поведе збірну Франції до вершин у поєдинку проти баскетбольної команди Бразилії, а Греція з Яннісом Адетокунбо зустрінеться зі збірною Канади.

Перелік деяких інших змагань 27 липня на Олімпійських іграх-2024:

Свьонтек – Бегу, 13:00

Джоковіч – Ебден, 13:00

ПАР – Франція, 16:30

Фіджі – Австралія, 17:00

Франція – Бразилія, 18:15

Греція – Канада, 22:00

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже сутички в дзюдо та футбольні поєдинки на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятор національного мовника сервіс MEGOGO зосередиться на баскетболі та тенісі. Натомість матчі регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 27 липня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.