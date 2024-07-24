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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 24 липня

Фото: Футбольна збірна України готова до прем'єри (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Олімпійські ігри 2024 року розпочнуться до офіційної церемонії відкриття з футбольного та регбійного турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Стартовий тур групового етапу футбольного турніру складатиметься з восьми матчів у середу. Зокрема, на Іграх дебютуватиме олімпійська збірна України.

"Синьо-жовті" розпочнуть похід за медалями в третьовому часовому слоті (20:00). Підопічні Руслана Ротаня в Сент-Етьєні протистоятимуть Іраку. Паралельно олімпійська збірна Японії зустрінеться з парагвайцями. Першими ж на полі з'являться фаворити змагань – Аргентина та Іспанія (16:00). "Альбіселесте" вийдуть проти збірної Марокко, а "Фурія Роха" протистоятиме Узбекистану.

Натомість о 18-й годині відбудуться ще два поєдинки: олімпійська збірна Гвінеї зустрінеться з новозеландцями, а єгипетські футболісти протистоятимуть збірній Домініканської Республіки. О 22:00 олімпійська збірна Малі зустрінеться з Ізраїлем, а французька збірна прийме США.

Список матчів 24 липня на футбольні турнірі Олімпіади-2024:

  • Аргентина – Марокко, 16:00
  • Узбекистан – Іспанія, 16:00
  • Гвінея – Нова Зеландія, 18:00
  • Єгипет – Домініканська Республіка, 18:00
  • Ірак – Україна, 20:00
  • Японія – Парагвай, 20:00
  • Малі – Ізраїль, 22:00
  • Франція – США, 22:00

 

 

Перший тур зіграють і в турнірі з регбі-7. Різновид культової командної гри зациклений на цифрі "7". У кожній команді на поле виходять по 7 регбістів, а тайми тривають по 7 хвилин. Чинний олімпійський чемпіон – збірна Фіджі – о 18:00 зустрінеться з Уругваєм у передмісті Парижа.

Список матчів 24 липня на турнірі регбі-7 на Олімпійських іграх-2024:

  • Австралія – Самоа, 16:30
  • Аргентина – Кенія, 17:00
  • Франція – США, 17:30
  • Фіджі – Уругвай, 18:00
  • Ірландія – ПАР, 18:30
  • Нова Зеландія – Японія, 19:00

 

 

Офіційний транслятор Олімпіади-2024 – "Суспільне" – покаже футбольні поєдинки на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Співтранлятором національного мовника став сервіс MEGOGO. Натомість матчі регбі-7 транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

До слова, раніше підготували прев'ю перед дебютом збірної України на Олімпіаді-2024.

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