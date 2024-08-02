Олімпіада-2024: повний розклад змагань 2 серпня

У сьомий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з усіх куточків планети розіграють аж 25 комплектів нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Синхроністи Олег Колодій та Данило Коновалов змагатимуться в стрибках у воду з 10:30. Вісім чоловічих дуетів боротимуться за нагороди в синхронних виступах на триметровому трампліні. На чемпіонаті світу цьогоріч вони посіли 6-те місце.
Дзюдоїстка Христина Гоман об 11-й годині розпочне виступи в категорії понад 78 кг. Першою її суперницею буде нідерландка Маріт Кампс. Українка на шляху до фіналу повинна здолати чотирьох опоненток.
Боксер Олександр Хижняк увечері вийде в ринг на чвертьфінальний поєдинок. У ваговій категорії до 80 кг він протистоятиме бразильцю Вандерлею де Соузі Перейрі. Натомість ціла низка вітчизняних легкоатлетів на чолі з Ярославою Магучіх стартують на Іграх у кваліфікації.
У п'ятниці чимало фіналів проведуть на воді. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще чотири – у вітрильному спорті, а синхроністи позмагаються за медалі на 3-метровому трампліні. У плаванні ж визначать ще трьох чемпіонів.
Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зробить акцент на змаганнях українських спортсменів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі. Інші командні види та решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.
Список усіх змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.
До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.