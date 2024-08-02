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Олімпіада-2024: повний розклад змагань 2 серпня

Фото: Змагальна програма п'ятниці буде вкрай насиченою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У сьомий день Олімпійських ігор 2024 року між атлетами з усіх куточків планети розіграють аж 25 комплектів нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Змагання 2 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Синхроністи Олег Колодій та Данило Коновалов змагатимуться в стрибках у воду з 10:30. Вісім чоловічих дуетів боротимуться за нагороди в синхронних виступах на триметровому трампліні. На чемпіонаті світу цьогоріч вони посіли 6-те місце.

Дзюдоїстка Христина Гоман об 11-й годині розпочне виступи в категорії понад 78 кг. Першою її суперницею буде нідерландка Маріт Кампс. Українка на шляху до фіналу повинна здолати чотирьох опоненток.

Боксер Олександр Хижняк увечері вийде в ринг на чвертьфінальний поєдинок. У ваговій категорії до 80 кг він протистоятиме бразильцю Вандерлею де Соузі Перейрі. Натомість ціла низка вітчизняних легкоатлетів на чолі з Ярославою Магучіх стартують на Іграх у кваліфікації.

Список медальних змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024

У п'ятниці чимало фіналів проведуть на воді. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще чотири – у вітрильному спорті, а синхроністи позмагаються за медалі на 3-метровому трампліні. У плаванні ж визначать ще трьох чемпіонів.

  • стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, жінки, 10:30
  • синхронні стрибки, трамплін, 3 м, чоловіки, 12:00
  • академічне веслування, пари, чоловіки, 12:30
  • академічне веслування, пари, жінки, 12:42
  • академічне веслування, двійки парні легкої ваги, чоловіки, 13:02
  • вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 13:13
  • академічне веслування, двійки парні легкої ваги, жінки, 13:22
  • вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 14:13
  • стрибки на батуті, жінки, 14:50
  • кінний спорт, командний конкур, 15:00
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 15:03
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 15:23
  • бадмінтон, мікст, 16:00
  • дзюдо, понад 100 кг, чоловіки, 17:00
  • дзюдо, понад 78 кг, жінки, 17:00
  • стрільба з лука, мікст, 17:43
  • теніс, мікст, 20:00
  • стрибки на батуті, чоловіки, 20:50
  • фехтування, шпага, чоловічі команди, 21:30
  • плавання, вільний стиль, 50 м, чоловіки, 21:30
  • плавання, 200 м на спині, жінки, 21:36
  • плавання, комплексний стиль, 200 м, чоловіки, 21:43
  • біг, 10000 м, чоловіки, 22:20
  • велоперегони BMX, чоловіки, 22:35
  • велоперегони BMX, жінки, 22:50

Де дивитися Олімпійські ігри 2 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зробить акцент на змаганнях українських спортсменів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі. Інші командні види та решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

 

Список усіх змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.

До слова, раніше підбили підсумки змагань 1 серпня на Олімпіаді-2024.

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Олімпіада 2024