Олімпіада-2024: повний розклад змагань 2 серпня

Змагання 2 серпня за участі українських спортсменів на Олімпіаді-2024

Синхроністи Олег Колодій та Данило Коновалов змагатимуться в стрибках у воду з 10:30. Вісім чоловічих дуетів боротимуться за нагороди в синхронних виступах на триметровому трампліні. На чемпіонаті світу цьогоріч вони посіли 6-те місце.

Дзюдоїстка Христина Гоман об 11-й годині розпочне виступи в категорії понад 78 кг. Першою її суперницею буде нідерландка Маріт Кампс. Українка на шляху до фіналу повинна здолати чотирьох опоненток.

Боксер Олександр Хижняк увечері вийде в ринг на чвертьфінальний поєдинок. У ваговій категорії до 80 кг він протистоятиме бразильцю Вандерлею де Соузі Перейрі. Натомість ціла низка вітчизняних легкоатлетів на чолі з Ярославою Магучіх стартують на Іграх у кваліфікації.

Список медальних змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024

У п'ятниці чимало фіналів проведуть на воді. Чотири комплекти нагород розіграють в академічному веслуванні, ще чотири – у вітрильному спорті, а синхроністи позмагаються за медалі на 3-метровому трампліні. У плаванні ж визначать ще трьох чемпіонів.

стрільба з гвинтівки в трьох позиціях, 50 м, жінки, 10:30

синхронні стрибки, трамплін, 3 м, чоловіки, 12:00

академічне веслування, пари, чоловіки, 12:30

академічне веслування, пари, жінки, 12:42

академічне веслування, двійки парні легкої ваги, чоловіки, 13:02

вітрильний спорт, човни-скіфи, жінки, 13:13

академічне веслування, двійки парні легкої ваги, жінки, 13:22

вітрильний спорт, човни-скіфи, чоловіки, 14:13

стрибки на батуті, жінки, 14:50

кінний спорт, командний конкур, 15:00

вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 15:03

вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 15:23

бадмінтон, мікст, 16:00

дзюдо, понад 100 кг, чоловіки, 17:00

дзюдо, понад 78 кг, жінки, 17:00

стрільба з лука, мікст, 17:43

теніс, мікст, 20:00

стрибки на батуті, чоловіки, 20:50

фехтування, шпага, чоловічі команди, 21:30

плавання, вільний стиль, 50 м, чоловіки, 21:30

плавання, 200 м на спині, жінки, 21:36

плавання, комплексний стиль, 200 м, чоловіки, 21:43

біг, 10000 м, чоловіки, 22:20

велоперегони BMX, чоловіки, 22:35

велоперегони BMX, жінки, 22:50

Де дивитися Олімпійські ігри 2 серпня

Офіційний транслятор Олімпійських ігор-2024 – "Суспільне" – зробить акцент на змаганнях українських спортсменів на телеканалі "Суспільне Спорт" та однойменній онлайн-платформі. Сервіс MEGOGO зосередиться на футболі, баскетболі та тенісі. Інші командні види та решту змагань транслюватиме лінійка телеканалів Eurosport.

Список усіх змагань 2 серпня на Олімпіаді-2024 доступний за посиланням.