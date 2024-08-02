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Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 2 августа

Фото: Соревновательная программа пятницы будет крайне насыщенной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В седьмой день Олимпийских игр 2024 года между атлетами со всех уголков планеты разыграют аж 25 комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Соревнования 2 августа с участием украинских спортсменов на Олимпиаде-2024

Синхронисты Олег Колодий и Даниил Коновалов будут соревноваться в прыжках в воду с 10:30. Восемь мужских дуэтов сразятся за награды в синхронных выступлениях на трехметровом трамплине. На чемпионате мира в этом году они заняли 6-е место.

Дзюдоистка Кристина Гоман в 11 часов начнет выступления в категории свыше 78 кг. Первой ее соперницей будет нидерландка Марит Кампс. Украинка на пути в финал должна одолеть четырех оппоненток.

Боксер Александр Хижняк вечером выйдет в ринг на четвертьфинальный поединок. В весовой категории до 80 кг он будет противостоять бразильцу Вандерлею де Соузе Перейре. В свою очередь целый ряд отечественных легкоатлетов во главе с Ярославой Магучих стартуют на Играх в квалификации.

Список медальных соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024

В пятницу многие финалы проведут на воде. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще четыре – в парусном спорте, а синхронисты сразятся за медали на 3-метровом трамплине. В плавании же определят еще трех чемпионов.

  • стрельба из винтовки в трех позициях, 50 м, женщины, 10:30
  • синхронные прыжки, трамплин, 3 м, мужчины, 12:00
  • академическая гребля, пары, мужчины, 12:30
  • академическая гребля, пары, женщины, 12:42
  • академическая гребля, двойки парные легкого веса, мужчины, 13:02
  • парусный спорт, лодки-скифы, женщины, 13:13
  • академическая гребля, двойки парные легкого веса, женщины, 13:22
  • парусный спорт, лодки-скифы, мужчины, 14:13
  • прыжки на батуте, женщины, 14:50
  • конный спорт, командный конкур, 15:00
  • парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 15:03
  • парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 15:23
  • бадминтон, микст, 16:00
  • дзюдо, свыше 100 кг, мужчины, 17:00
  • дзюдо, свыше 78 кг, женщины, 17:00
  • стрельба из лука, микст, 17:43
  • теннис, микст, 20:00
  • прыжки на батуте, мужчины, 20:50
  • фехтование, шпага, мужские команды, 21:30
  • плавание, свободный стиль, 50 м, мужчины, 21:30
  • плавание, 200 м на спине, женщины, 21:36
  • плавание, комплексный стиль, 200 м, мужчины, 21:43
  • бег, 10000 м, мужчины, 22:20
  • велогонки BMX, мужчины, 22:35
  • велогонки BMX, женщины, 22:50

Где смотреть Олимпийские игры 2 августа

Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сделает акцент на соревнованиях украинских спортсменов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе. Другие командные виды и остальные соревнования будут транслировать линейка телеканалов Eurosport.

 

Список всех соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024