Олимпиада-2024: полное расписание соревнований 2 августа

В седьмой день Олимпийских игр 2024 года между атлетами со всех уголков планеты разыграют аж 25 комплектов наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Синхронисты Олег Колодий и Даниил Коновалов будут соревноваться в прыжках в воду с 10:30. Восемь мужских дуэтов сразятся за награды в синхронных выступлениях на трехметровом трамплине. На чемпионате мира в этом году они заняли 6-е место.
Дзюдоистка Кристина Гоман в 11 часов начнет выступления в категории свыше 78 кг. Первой ее соперницей будет нидерландка Марит Кампс. Украинка на пути в финал должна одолеть четырех оппоненток.
Боксер Александр Хижняк вечером выйдет в ринг на четвертьфинальный поединок. В весовой категории до 80 кг он будет противостоять бразильцу Вандерлею де Соузе Перейре. В свою очередь целый ряд отечественных легкоатлетов во главе с Ярославой Магучих стартуют на Играх в квалификации.
В пятницу многие финалы проведут на воде. Четыре комплекта наград разыграют в академической гребле, еще четыре – в парусном спорте, а синхронисты сразятся за медали на 3-метровом трамплине. В плавании же определят еще трех чемпионов.
Официальный транслятор Олимпийских игр-2024 – "Суспильне" – сделает акцент на соревнованиях украинских спортсменов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе, баскетболе и теннисе. Другие командные виды и остальные соревнования будут транслировать линейка телеканалов Eurosport.
Список всех соревнований 2 августа на Олимпиаде-2024 доступен по ссылке.
К слову, ранее подвели итоги соревнований 1 августа на Олимпиаде-2024.