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Олимпиада-2024 пополнилась 4 видами спорта, среди них уличные танцы

Автор: Сергей Пышкин

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

  • брейкданс;
  • серфинг;
  • скалолазание;
  • скейтбординг.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Международный олимпийский комитет решил отказаться от каратэ в рамках проведения Олимиады-2024 в Париже.

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ОлимпиадаФранция