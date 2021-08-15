Олимпиада-2024 пополнилась 4 видами спорта, среди них уличные танцы

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.
Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.
Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Международный олимпийский комитет решил отказаться от каратэ в рамках проведения Олимиады-2024 в Париже.