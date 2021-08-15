ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Олимпиада-2024 пополнилась 4 видами спорта, среди них уличные танцы

Новина українською →
Париж, Воскресенье 15 августа 2021 18:16
Олимпиада-2024 пополнилась 4 видами спорта, среди них уличные танцы Фото: Олимпиада-2024 пополнилась 4 видами спорта, среди них уличные танцы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение добавить к программе Олимиады-2024 четыре вида дисциплин. Среди них брейкданс, скалолазание, серфинг и скейтбординг.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОК.

Будущие международные соревнования будут более молодежными, городскими и гендерно сбалансированными. Также МОК планирует сбалансировать количество участников, чтобы среди них было поровну мужчин и женщин.

Программу Олимпийских игр-2024 дополнят:

  • брейкданс;
  • серфинг;
  • скалолазание;
  • скейтбординг.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Международный олимпийский комитет решил отказаться от каратэ в рамках проведения Олимиады-2024 в Париже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада Франция
NEWS
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
Полиция возбудила дело из-за смерти мэра Кривого Рога
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен