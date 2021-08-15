Олімпіада-2024 поповнилась 4 видами спорту, серед них вуличні танці
Фото: Олімпіада-2024 поповнилась 4 видами спорту, серед них вуличні танці (Getty Images)
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення додати до програми Оліміади-2024 чотири види дисциплін. Серед них брейкданс, скелелазіння, серфінг та скейтбординг.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОК.
Майбутні міжнародні змагання будуть більш молодіжними, міськими й гендерно збалансованими. Також МОК планує збалансувати кількість учасників, аби серед них було порівно чоловіків та жінок.
Програму Олімпійських Ігор-2024 доповнять:
- брейкданс;
- серфінг;
- скелелазіння;
- скейтбординг.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив відмовитись від карате в рамках проведення Оліміади-2024 у Парижі.