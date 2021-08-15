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Олімпіада-2024 поповнилась 4 видами спорту, серед них вуличні танці

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Париж, Неділя 15 серпня 2021 18:16
Олімпіада-2024 поповнилась 4 видами спорту, серед них вуличні танці Фото: Олімпіада-2024 поповнилась 4 видами спорту, серед них вуличні танці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення додати до програми Оліміади-2024 чотири види дисциплін. Серед них брейкданс, скелелазіння, серфінг та скейтбординг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОК.

Майбутні міжнародні змагання будуть більш молодіжними, міськими й гендерно збалансованими. Також МОК планує збалансувати кількість учасників, аби серед них було порівно чоловіків та жінок.

Програму Олімпійських Ігор-2024 доповнять:

  • брейкданс;
  • серфінг;
  • скелелазіння;
  • скейтбординг.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Міжнародний олімпійський комітет вирішив відмовитись від карате в рамках проведення Оліміади-2024 у Парижі.

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