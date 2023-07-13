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Олімпіада-2024. МОК не запросить Росію та Білорусь на змагання

Фото: МОК поки не планує запрошувати РФ та Білорусь на Олімпіаду-2024 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Міжнародний олімпійський комітет не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОК.

"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

За словами МОК, рішення ухвалено у зв'язку із санкціями, введеними МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну.

Також МОК не надішле запрошення НОК Гватемали, яка наразі відсторонена від участі в Олімпійських іграх.

Росіяни та білоруси в міжнародному спорті

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти росіян та білорусів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже цього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

В Україні жорстко відреагували на такий абсурдний крок - запросили голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут та нагадували про велику кількість загиблих українських спортсменів у ході війни.

Пізніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади.

Документ наголошує на тому, що допуск росіян та білорусів до спортивних змагань неможливий навіть "у нейтральному форматі" - без прапорів та гімну.

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