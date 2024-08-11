UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Фото: Парвіз Насібов отримав доручення від Національного олімпійського комітету (uww.org)
Автор: Антон Федорців

Національний олімпійський комітет визначився з двома прапороносцями збірної України на офіційному фініші Олімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться 11 серпня. Початок події призначили на 22:00 за київським часом, а в прямому ефірі захід покажуть "Суспільне" (регіональні телеканали) та платформа "Суспільне Спорт".

Прапороносцями України стала срібні призери Ігор Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) та Людмила Лузан (веслування). Для каноїстки роль не буде новою. Вона пронесла національний стяг на церемонії закриття Олімпіади в Токіо три роки тому.

На Іграх-2024 Насібов завоював срібну медаль у ваговій категорії до 67 кг. Натомість Лузан у дуеті з Анастасією Рибачок вдруге поспіль піднялася на подіум із веслування в двійках на дистанції 500 м.

Список усіх прапороносців України на літніх Олімпійських іграх (церемонії закриття):

  • 2008 – Василь Ломаченко
  • 2012 – Олексій Торохтій
  • 2016 – Ольга Харлан
  • 2021 – Людмила Лузан

 

Україна на Олімпіаді-2024

Вітчизняні спортсмени завоювали 12 нагород. Олімпійськими чемпіонами стали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Натомість срібні нагороди українці завоювали в спортивній гімнастиці, веслуванні, стрільбі, греко-римській та вільній боротьбі. Бронзові ж медалі представники України взяли в легкій атлетиці, фехтуванні та греко-римській боротьбі. Мультимедалісткою стала Харлан. До "золота" в командній першості вона додала "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

Підсумковий результат збірної України став найкращим за 12 років. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).

До слова, раніше підбили підсумки змагань 10 серпня на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2024Збірна України