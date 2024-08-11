Олімпіада-2024: хто нестиме прапор України на церемонії закриття

Церемонія закриття Олімпіади-2024 відбудеться 11 серпня. Початок події призначили на 22:00 за київським часом, а в прямому ефірі захід покажуть "Суспільне" (регіональні телеканали) та платформа "Суспільне Спорт".

Прапороносцями України стала срібні призери Ігор Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) та Людмила Лузан (веслування). Для каноїстки роль не буде новою. Вона пронесла національний стяг на церемонії закриття Олімпіади в Токіо три роки тому.

На Іграх-2024 Насібов завоював срібну медаль у ваговій категорії до 67 кг. Натомість Лузан у дуеті з Анастасією Рибачок вдруге поспіль піднялася на подіум із веслування в двійках на дистанції 500 м.

Список усіх прапороносців України на літніх Олімпійських іграх (церемонії закриття):

2008 – Василь Ломаченко

2012 – Олексій Торохтій

2016 – Ольга Харлан

2021 – Людмила Лузан

Україна на Олімпіаді-2024

Вітчизняні спортсмени завоювали 12 нагород. Олімпійськими чемпіонами стали четвірка фехтувальниць-шаблісток (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Кравацька та Аліна Комащук), стрибунка у висоту Ярослава Магучіх і боксер Олександр Хижняк.

Натомість срібні нагороди українці завоювали в спортивній гімнастиці, веслуванні, стрільбі, греко-римській та вільній боротьбі. Бронзові ж медалі представники України взяли в легкій атлетиці, фехтуванні та греко-римській боротьбі. Мультимедалісткою стала Харлан. До "золота" в командній першості вона додала "бронзу" в індивідуальних змаганнях.

Підсумковий результат збірної України став найкращим за 12 років. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро вітчизняні атлети здобули 11 медалей, а в Токіо-2021 завоювали лише одне "золото" (19 загалом).