Олимпиада-2024: кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия

Церемония закрытия Олимпиады-2024 состоится 11 августа. Начало события назначили на 22:00 по киевскому времени, а в прямом эфире мероприятие покажут "Суспильне" (региональные телеканалы) и платформа "Суспильне Спорт".

Знаменосцами Украины стали серебряные призеры Игорь Парвиз Насибов (греко-римская борьба) и Людмила Лузан (гребли). Для каноистки роль не будет новой. Она пронесла национальное знамя на церемонии закрытия Олимпиады в Токио три года назад.

На Играх-2024 Насибов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 67 кг. В свою очередь Лузан в дуэте с Анастасией Рыбачок второй раз подряд поднялась на подиум по гребле в двойках на дистанции 500 м.

Список всех знаменосцев Украины на летних Олимпийских играх (церемонии закрытия):

2008 – Василий Ломаченко

2012 – Алексей Торохтий

2016 – Ольга Харлан

2021 – Людмила Лузан

Украина на Олимпиаде-2024

Отечественные спортсмены завоевали 12 наград. Олимпийскими чемпионами стали четверка фехтовальщиц-саблисток (Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая и Алина Комащук), прыгунья в высоту Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

В свою очередь серебряные награды украинцы завоевали в спортивной гимнастике, гребле, стрельбе, греко-римской и вольной борьбе. Бронзовые же медали представители Украины взяли в легкой атлетике, фехтовании и греко-римской борьбе. Мультимедалисткой стала Харлан. К "золоту" в командном первенстве она добавила "бронзу" в индивидуальных соревнованиях.

Итоговый результат сборной Украины стал лучшим за 12 лет. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро отечественные атлеты выиграли 11 медалей, а в Токио-2021 завоевали лишь одно "золото" (19 в целом).